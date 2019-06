Alex van Silfhout: ‘We timmeren internationaal weer aan de weg’

De overwinning in de FEI Nations Cup in Geesteren gewonnen is een mooie zege op weg naar de Europese Kampioenschappen in augustus in Rotterdam. Oranje liet een sterk Zweeds team achter zich. “We timmeren internationaal weer aan de weg. Ik kijk met vertrouwen richting het EK”, laat bondscoach Van Silfhout weten.

“Ik ben hier heel blij mee”, lacht de winnende bondscoach Alex van Silfhout. “We winnen van de Zweden. Die hebben een stel hele goede paarden, paarden met heel veel vermogen. We hebben hier een heel sterk team neergezet en wat me nog meer tevreden stemt is, dat er nog rek ik zit. We moeten een goede planning maken naar Aken en het EK. Internationaal beginnen we weer goed aan de weg te timmeren. Ik kijk met veel vertrouwen naar het EK in Rotterdam.”

Edward Gal is heel tevreden

Edward Gal was de nummer 1 voor TeamNL. Hij won met Glock’s Zonik (v. Blue Hors Zack) zowel de Grand Prix als de Kür op Muziek. “Het gaat steeds weer beter en daar ben ik heel tevreden mee.”

Meulendijks: ‘Ik dacht dat ik als vierde man zou rijden’

Anne Meulendijks werd met MDH Avanti N.O.P. (v. United) derde in de Kür op Muziek en zesde in de Grand Prix. “Ik ben heel blij. Ik dacht dat ik als vierde man voor het team hier zou rijden, maar in beide proeven telt mijn plaatsing mee voor het team. Ik denk nu echt dat het EK heel dichtbij komt.”

Scholtens: ‘Ik kies voor Desperado’

Emmelie Scholtens is tevreden over haar eerste Grand Prix Special die ze met Desperado (v. Vivaldi) heeft gereden. “Dat ik ondanks de fout in lijn met de galopwissels om de twee passen toch op een percentage van ruim 76 procent uit komt is heel mooi. Ik weet nu waar ik de komende weken aan moet werken.” Voor Scholtens, die voorafgaand aan Geesteren nog de keuze had tussen Apache en Desperado met het oog op het EK, heeft de Landenwedstrijd wel wat duidelijkheid gebracht. “Ik kies voor Desperado, maar dat moet nog wel even in overleg met de bondscoach”, lacht ze.

De resultaten van routinier Hans Peter Minderhoud, zevende en vierde, telden niet eens mee voor Nederland. “De wedstrijd in Geesteren vond ik heel goed, maar ik had met Glock’s Dream Boy (v. Vivaldi) niet helemaal de vorm zoals ik gehoopt had. Misschien gaat het thuis in de training wel te goed.”

Vertrouwen

Toch heeft Minderhoud vertrouwen richting het EK. “De laatste maanden hebben we altijd boven de 75 procent gescoord. Nu was het dan een keer wat minder, maar voor Rotterdam gaat dat goed komen.”

CHIO Aken

De volgende wedstrijd die voor bondscoach Alex van Silfhout van belang is, is het CHIO Aken van 16 tot 21 juli. “Daar kom ik niet met mijn sterkste team aan de start, maar wil daar nog wel wat combinaties kunnen testen. Het is goed dat ze daar onder die omstandigheden ervaring op doen. Na Aken maak ik mijn team voor het EK bekend.”

In het CDI3*, dat naast de Nations Cup voor de dressuurruiters op het programma stond, waren de Nederlanders ook succesvol. Adelinde Cornelissen won met Zephyr op zaterdagmiddag de Grand Prix en eindigde op zondagmorgen als tweede achter Hans Peter Minderhoud met Zanardi in de Kür op Muziek. De Grand Prix Special werd een klinkende overwinning voor Emmelie Scholtens met Apache.

Observatie

“Het is eenzelfde wedstrijd als de vijfster Landenwedstrijd waarbij de juryleden op dezelfde plaats langs de ring zitten. De Grand Prix is voor ons het belangrijkste. Je hebt zo een heel goed vergelijk en voor alle combinaties gelijke kansen, vertelt Van Silfhout.

Op zaterdag was Adelinde Cornelissen met Zephyr (v. Jazz) de beste in de Grand Prix met een percentage van 73.609 en bleef daarmee Emmelie Scholtens met Apache, de nummers 3 van het NK Dressuur vorige maand nipt voor (73.348%) voor. Diederik van Silfhout (Lunteren) en de tienjarige hengst Expression (v. Vivaldi) (72.500%) werden derde.

Op zondagochtend koos Emmelie Scholtens met Apache (v. UB 40) te starten in de Grand Prix Special. Dat leverde haar de winst met een mooie score van 74.085 procent. De tweede plaats was voor Diederik van Silfhout met Expression (73.447%) voor de Zweedse amazone Juliette Ramel en Wall Street JV.

In de Kür op Muziek werd de top 6 voor Nederland met Hans Peter Minderhoud en de expressieve Zanardi (v. Rubels) aan kop. Ze scoorden 78.725%. Nu was de tweede plaats voor Adelinde Cornelissen en de derde plaats voor Denise Nekeman en Boston STH (v. Johnson), die steeds meer aan ervaring en expressie wint. Denise kreeg de prijs uitgereikt door haar vader, die met zijn bedrijf Interfloor de wedstrijd sponsorde.

Bron: Persbericht