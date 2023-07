Denemarken voorlopig aan kop in Nations Cup Falsterbo, Nederland vierde

Denemarken gaat na de Grand Prix aan kop in de FEI Nations Cup dressuur in Falsterbo. Met 14 plaatsingspunten gaat het Deense team ruimschoots aan kop voor gastland Zweden met 21 plaatsingspunten (de plaatsing zou overigens omgekeerd zijn als de percentages bij elkaar zouden worden opgeteld). Duitsland volgt op 3 en Nederland op 4 met Thamar Zweistra en Hexagon's Ich Weiss (v. Rubiquil) als beste combinatie (72,283%/7ste plaats).

De FEI Nations Cup dressuur wordt niet altijd met hetzelfde format gereden. In Aken tellen de percentages en alleen de Grand Prix en de Grand Prix Spécial. In de andere etappes wordt geplaatst op plaatsingspunten (plaats 1 is 1 punt, plaats 2 2 punten enz.) en rijden alle vier combinaties de Grand Prix en vervolgens twee de Spécial en twee de kür.

Door het systeem met de plaatsingspunten was Denemarken in Falsterbo duidelijk beter af dan het gastland Zweden. De percentages van de Zweden bij elkaar opgeteld zorgt namelijk voor een totaal van 217,674% tegenover 217,435% voor Denemarken. Met de plaatsingspunten heeft Denemarken nu al een comfortabele voorsprong opgebouwd: 14 versus 21. Duitsland volgt op plaats 3 met 24 plaatsingspunten, Nederland heeft er 28.

Patrik Kittel en Malin Wahlkamp-Nilsson

Aan de andere kant is er ook wat te zeggen voor de eerste plaats van Denemarken. Het Zweedse team verzamelde eigenlijk uitsluitend punten door Patrik Kittel en zijn stalamazone Malin Wahlkamp-Nilsson (de derde Zweedse, Marina Matsson, werd laatste met 67% en de vierde, Anna Blomgren, werd uitgebeld), tegenover drie Denen in de top-8 en de vierde op plaats 14.

Patrik Kittel won de Grand Prix met overmacht: hij kwam Touchdown (v. Quaterback) op 76,674%. Kittels stalamazone Malin Wahlkamp Nilsson stuurde Bergsjoholms Valbonne (v. Blue Hors Zack) naar een nieuw record van 74%.

Denen

Op de uitslagenlijst volgen twee Denen: Daniel Bachmann Andersen scoorde met Zippo M.I. (v. Blue Hors Zack) 73,522% en Anna Zibrandtsen kwam met Quel Filou (v. Quaterback) op een nieuw PR van 73,304%. Ook opvallend dus: twee Quaterbacks op plaats 1 en 4 en kinderen van Blue Hors Zack op plaats 2 en 3.

Thamar Zweistra: altijd beschikbaar en altijd steady

Als er iemand is waar bondscoach Alex van Silfhout van op aan kan, is het Thamar Zweistra. Geen wedstrijd is teveel voor de Zeeuwse amazone en de ene na de andere proef wordt steady en safe doorgereden. Zo ook vandaag weer in Falsterbo (twee weken na Aken): Hexagon’s Ich Weiss scoorde daar 72,283%, het beste resultaat voor Nederland.

Devenda Dijkstra, debutant in het Nations Cup-team, zette de tweede score op het bord met Hero (v. Johnson): 70,065%, goed voor de 9e plaats. Daarmee scoorde Dijkstra, die nationaal de laatste tijd al een paar keer over de 70% ging, nu voor het eerst internationaal over de 70%.

Karen Nijvelt kwam met Elysias (v. Jazz) op 68,696%, waarmee ze 15e werd. Een plaatsje daarachter eindigde Mirelle van Kemenade-Witlox met Siebenstein (v. Sir Donnerhall) met 68,435%.

De landenwedstrijd wordt morgen voortgezet in de Grand Prix Spécial en de kür.

Uitslag

Tussenstand landenwedstrijd

Bron: Horses.nl