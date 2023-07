Duitsland winnaar FEI Nations Cup dressuur 2023, Nederland vierde

Na de afsluitende wedstrijd in Falsterbo is Duitsland als winnaar van de FEI Nations Cup 2023 uit de bus gekomen. Over het seizoen verzamelde Duitsland een totaal van 61 punten, ruimschoots meer dan Zweden, dat met 42 punten op de tweede plaats eindigde. Nederland eindigde met 31 punten op de vierde plaats.

Nederland nam deel aan de Nations Cup-wedstrijden in Compiègne, Rotterdam, Aken en afgelopen weekend in Falsterbo. In Rotterdam kwam het team niet voor punten in aanmerking, omdat Marlies van Baalen en Hans Peter Minderhoud niet aan de benodigde 65% kwamen. In Compiègne zette het Nederlands team het beste resultaat van het seizoen neer. Daar werden Lynne Maas, Thamar Zweistra, Marlies van Baalen en Denise Nekeman tweede. In Aken werd Nederland vierde en afgelopen weekend werd het team bestaande uit Zweistra, Karen Nijvelt, Mirelle van Kemenade-Witlox en Devenda Dijkstra derde.

Duitsland werd op alle zes de Nations Cup-wedstrijden door een team vertegenwoordigd. Ze wonnen drie daarvan. Denemarken, dat derde werd in de eindstand, won twee van de twee landenwedstrijden (Compiègne en Falsterbo).

Bron: Horses.nl/FEI