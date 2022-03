Duitsland wint Nations Cup dressuur Wellington

Duitsland was gisteren oppermatig bij de eerste Nations Cup-wedstrijd dressuur in Wellington. Op de tweede plaats eindigde Amerika en Canada werd derde. Het Duitse team bestond uit Michael Klimke met de 13-jarige Oldenburger Harmony's Sanrino RHP (v. San Remo), Christoph Koschel met de 13-jarige Hannoveraner Dünensee (v. Dancier), Lars Ligus met de 15-jarige Hannoveraner Soccer City (v. Sir Donnerhall I) en Frederic Wandres met de achtjarige Hannoveraner Dolciario (v. Danciano).

Klimke presteerde op de eerste dag van de landenwedstrijd in de Grand Prix het sterkste van het Duitse team. Hij kreeg voor zijn proef 72,652%. Wandres was op de tweede dag in de Grand Prix Special de beste Duitse ruiter met een score van 73,176%. Ligus was op beide dagen het wegstreepresultaat. Bij elk team kwam twee Grand Prix-combinaties en twee Lichte-Tour combinaties aan de start.

‘Tot het einde ervoor vechten’

Wandres: ”Het team kan alleen succesvol zijn als we allemaal tot het einde ervoor vechten en dat hebben we echt gedaan. “Dolciario is pas acht jaar oud en dit is zijn eerste CDI-tour dit seizoen. Ik was met beide proeven erg blij.”

Ebeling de beste in Grand Prix Special

Het Amerikaanse team zorgde er op de tweede dag voor dat ze dicht in de buurt kwamen van Duitsland. De 22-jarige Ben Ebeling won de Grand Prix Special met de 14-jarige Indeed (v. Hofrat) met een score van 73,649%. De Amerikaan heeft de merrie pas begin dit jaar onder het zadel. Ebeling: ”Mijn teamgenoten kunnen heel blij zijn met hun proeven. Ik ben zelf ook tevreden met mijn ritten. Mijn vader Jan Ebeling, heeft dit paard fantastisch opgeleid. Ik heb gewoon geluk dat ik haar mag rijden.”

Bron: Horses.nl/persbericht