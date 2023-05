Nations Cup seizoen in volle gang voor ruiters TeamNL

Ook dit jaar staan er voor de disciplines dressuur, springen en eventing weer de prestigieuze FEI Nations Cups op het programma. Dit weekend hebben de dressuurruiters van TeamNL hun eerste treffen. Voor de springruiters op het hoogste niveau is het nog even wachten, maar de EEF serie voor de springruiters gaat ook dit weekend van start. De eventingruiters hadden in maart hun eerste Nations Cup en vervolgen binnenkort de reeks.

De Longines FEI Nations Cup is voor de springruiters altijd van groot belang. Alle deelnemende landen zijn er op gebrand een ticket voor de finale in Barcelona binnen te halen.

De kalender van de Longines FEI Jumping Nations Cup 2023 is al wat langer bekend. Nederland zit met zeven andere landen in de Europese Divisie I en begint de serie met de wedstrijd in het Zwitserse Sankt Gallen van 1 tot en met 4 juni. De beste zeven teams plaatsen zich voor de finale, die van 28 september tot en met 1 oktober 2023 opnieuw in Barcelona wordt gehouden.

Naast Nederland zitten in Divisie 1 de titelverdediger België, Ierland, Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, Italië en Zwitserland. Elk team kan kwalificatiepunten verdienen op de hun toegewezen vier van de zes Europa Divisie 1 evenementen. Nederland kan punten verdienen in Sankt Gallen, Rotterdam, Falsterbo en Dublin, het laatste 5* CHIO van de serie.

Landen kunnen ook deelnemen aan de andere wedstrijden uit de reeks alleen kunnen er dan geen competitiepunten verdient worden.

Kijk hier voor meer informatie over de Longines FEI Nations Cup Springen.

Longines EEF Series springen

Direct onder de Longines FEI Nations Cup springen is er ook de Longines EEF Serie. Het doel van deze wedstrijdserie is om ruiters en/of paarden ervaring op te laten doen in teamwedstrijden op grote concoursen. Daarbij zijn alle landen verplicht een ruiter uit de U-25 leeftijdscategorie in hun team op te nemen.

Voor Bondscoach Jos Lansink zijn de EEF Nations Cup wedstrijden dan ook erg belangrijk. De jongere ruiters en ook de jongere paarden krijgen zo de kans om zich in de kijker te rijden. Vincent Voorn zal in principe de coach, en daarmee rechterhand van Lansink zijn tijdens deze wedstrijden.

De Serie is van start gegaan in Italië, dit weekend staat de wedstrijd in Mannheim op het programma en er volgen kwalificatiewedstrijden in heel Europa. Waarbij van 19 tot en met 21 mei in Kronenberg bij De Peelbergen gestreden wordt door de teams. De beste vijf teams uit elke regio gaan door naar de halve finales, in Deauville (Fra, 22 – 25 juni) en Ebreichsdorf (Oos, 29 juni – 2 juli). Van daaruit gaan de beste tien landen naar de finale, die van 14- 17 september in het Poolse Warschau plaatsvindt.

Nederland valt onder Region Central samen met Oostenrijk, Kroatië, Tsjechië, Duitsland, Hongarije, Liechtenstein, Slovenië, Zwitserland en Slovakije.

Bij de finale wordt men niet alleen Longines EEF Series kampioen, maar ligt ook een promotieplaats voor de Longines FEI Jumping Nations Cup Division 1 voor het grijpen!

Kijk hier voor meer informatie en de kalender van de Longines EEF Series.

FEI Dressage Nations Cup™ 2023

De FEI Dressage Nations Cup serie 2023 bestaat uit zeven CDIO’s. De eerste is onlangs in Wellington verreden. Voor TeamNL zal de eerste wedstrijd dit weekend in Compiègne zijn. Nederland werd vorig jaar tweede achter Zweden. De serie is niet heel groot, maar bondscoach Alex van Silfhout ziet zeker meerwaarde in de reeks. “Het zijn hele mooie wedstrijden waar je als team in actie komt. Dat geeft voor de ruiters ook wat extra’s en is nuttige ervaring. Het is jammer dat de eerste wedstrijd samenvalt met het CDI in Exloo waar ook veel mensen willen rijden, maar we gaan strijden voor de punten. Voor ons is de wedstrijd tijdens het CHIO in Rotterdam natuurlijk het aller belangrijkste, je wilt altijd winnen, maar daar nog een beetje meer.”

De openingsetappe van Wellington wordt gevolgd door het CDIO5* in Compiegne (Fra) van 4 tot 7 mei. In juni zijn er CDIO3*-wedstrijden in Boedapest (Hon) en het CDIO4* in Rotterdam (21 – 25 juni). In juli sluiten twee CDIO5*-wedstrijden het seizoen af in Aken (Dui) en Falsterbo (Zwe). Er is geen finale wedstrijd.

Kijk hier voor meer informatie over de FEI Dressage Nations Cup™ 2023.

FEI Eventing Nations Cup™ Series

De FEI Eventing Nations Cup™ Series, die vorig jaar zijn 10e verjaardag vierde, staat open voor alle landen ter wereld en wordt gehouden op de niveaus CCIO4* Short en Long format. Het eindklassement van de Series wordt gemaakt door het optellen van de punten die teams in elke wedstrijd behalen.

Het 2023 FEI Nations Cup™ seizoen is begonnen in maart in het Italiaanse Montelibretti en wordt afgesloten met de finale in ons eigen Boekelo van 5 tot en met 9 oktober.

Er zijn negen wedstrijden waarvan er acht in Europa worden gehouden. TeamNL heeft in Montelibretti de eerste punten verdient in de Nations Cup serie.

Dit jaar is de serie extra belangrijk omdat er voor het hoogst geplaatste team dat nog niet gekwalificeerd is een startbewijs voor de Olympische Spelen van Parijs te verdienen is.

Kijk hier voor meer informatie over de FEI Eventing Nations Cup.

Kalender FEI Eventing Nations Cup™ Series is als volgt: Montelibretti (Ita, 9-12 maart), Chatsworth (Gbr, 13-14 mei), Millstreet (Ier, 1-6 juni), Strzegom (Pol, 21-25 juni), Haras de Jardy (Fra, 13-16 juli), Avenches (Zwi, 20-23 juli), Arville (Bel, 17-20 augustus). De finale is in Boekelo van 5-10 oktober.

Bron KNHS