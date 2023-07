Nederland derde in Nations Cup Falsterbo, Thamar Zweistra tweede in kür

De dressuurruiters van TeamNL, bestaande uit Karen Nijvelt, Devenda Dijkstra, Mirelle van Kemenade-Witlox en Thamar Zweistra, zijn derde geworden in de Nations Cup in Falsterbo. Denemarken wist door middel van de plaatsingspunten de wedstrijd te winnen voor gastland Zweden. “Voor nu ben ik zeker tevreden”, laat de bondscoach weten, die begin september met TeamNL naar het EK in Riesenbeck afreist.

Het klassement in de FEI Nations Cup dressuur in Falsterbo werd beslist door middel van plaatsingspunten. Plaats 1 is 1 punt, plaats 2 2 punten enz waarbij de beste drie resultaten bij elkaar op worden geteld voor het totaal. Alle vier combinaties rijden de Grand Prix en vervolgens twee de Spécial en twee de kür. Voor Nederland reden Karen Nijvelt en Mirelle van Kemenade-Witlox de Spécial en Devenda Dijkstra en Thamar Zweistra de kür op muziek.

Nijvelt vierde in Spécial, Zweistra tweede in kür

Karen Nijvelt en Thamar Zweistra tekenden voor de beste Nederlandse resultaten. Nijvelt reed Elysias (v. Jazz) met 70.787 naar de vierde plaats in de Spécial. Mirelle van Kemenade-Witlox reed met Siebenstein (v. Sir Donnerhall) ook mee in de Spécial en werd zesde (70.192%).

Devenda Dijkstra en Thamar Zweistra gingen van start in de kür op muziek. Zweistra ging als kopvrouw mee naar Falsterbo en maakte die rol vandaag meer dan waar. Ze reed Hexagon’s Ich Weiss (v. Rubiquil) naar 80.215% en moest alleen Patrik Kittel voorlaten. Devenda Dijkstra scoorde voor haar kür met Hero (v. Johnson) 75.858% en werd zesde. Alle plaatsingspunten bij elkaar opgeteld bracht Nederland op een totaal van 43 en een derde plaats in de Nations Cup dressuur in Falsterbo.

Geen sterke start

“We hadden niet zo’n sterke start in de Grand Prix met de resultaten van Karin (15e) en Mirelle (16e) op zaterdag, maar ze herpakten zich heel goed in de Grand Prix Special op de vierde en zesde plaats. Ze gingen vandaag echt stukken beter en konden ze wel overtuigen. Thamar die gaat altijd. Dat zag je vandaag in Kür op Muziek ook weer. Ze reed een top proef waarmee ze tweede werd met een percentage van 80.215. Devenda heeft zich als nieuwkomer in het team heel kranig geweerd.”

“Ik denk dat ik hier toch wel heel blij mee kan zijn.” Wat zegt het Van Silfhout op weg naar het Europees Kampioenschap dressuur in het eerste volle weekend van september in Riesenbeck. “Ik kan terugvallen op een steeds bredere groep. Voor nu ben ik zeker tevreden.”

Denemarken voor Zweden

Met een totaal van 21 plaatsingspunten tegen 31 wist Denemarken de Nations Cup dressuur te winnen. Over de breedte genomen zijn de Denen dit seizoen heel sterk (ook zonder kopvrouw Cathrine Laudrup-Dufour) met vier combinaties die in de top vijf kunnen meerijden. Anna Zibrandtsen met Quel Filou (v. Quaterback) en Daniel Bachmann Andersen met Zippo M.I. (v. Zack) reden de Spécial en werden daar één en twee. Nadja Aaboe Sloth werd vierde in de kür waar Anne Marie Hosbond vijfde werd. Opgeteld bij de 14 punten van de Grand Prix kreeg Denemarken met een totaal van 21 het goud omgehangen.

Kittel en stalamazone Wahlkamp-Nilsson trekken Zweedse kar

Het Zweedse team presteerde ook ijzersterk maar dan vooral in de vorm van Patrik Kittel en zijn stalamazone Malin Wahlkamp-Nilsson. Zij moesten de kar trekken voor het gastland en deden dit met verve. Kittel won met Touchdown (v. Quaterback) de Grand Prix en ook de kür schreef hij met 85.905% ruim op naam. Wahlkamp-Nilsson werd met Bergsjoholms Valbonne (v. Zack)tweede in de Grand Prix en derde in de Spécial. Teamgenote Anna Blomgren werd uitgesloten waardoor het Zweedse team maar drie combinaties had. Marina Mattsson reed Helix (v. Apache) naar een vijfde plaats in de Spécial wat het puntentotaal op 31 bracht.

CDI3*

Gisteren werd ook de afsluitende CDI3* kür op muziek verreden. Opnieuw tekende Thamar Zweistra hier voor het beste Nederlandse resultaat. Zweistra reed Ice de Jeu (v. Chagall) naar 73.330% en werd zevende. Diederik van Silfhout had het geluk niet aan zijn zijde en moest noodgedwongen afgroeten. De kür werd gewonnen door Johanna Due Boje met Mazy Klovenhoj (v. Bocelli) (77.105%) voor Anna Zibrandtsen met Uno Don Olympic (v. Don Olymbrio)(76.754%).

Bron: KNHS/ Horses.nl