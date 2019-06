Nederland wint Nations Cup dressuur

Nederland stond aan kop na de Grand Prix in de Nations Cup op CHIO Twente en heeft deze positie na de Special en de kür niet meer afgegeven. Emmelie Scholtens eindigde met Desperado op de tweede plaats in de Special, waarin Hans Peter Minderhoud met Glock's Dream Boy vierde werd en Edward Gal en Anne Meulendijks zetten topprestaties neer in de kür, die respectievelijk de eerste en de derde plaats opleverden. Met een totaal van 17 punten won Oranje deze thuiswedstrijd. Zweden werd tweede met 19 punten en Groot-Brittannië eindigde op de derde plaats met 48 punten.

Hans Peter Minderhoud was met Glock’s Dream Boy (v. Vivaldi) als eerste Nederlander aan de beurt. Toen Minderhoud de ring binnen reed stonden er twee combinaties met een score van 70+ in de voorlopige uitslag. Charlotte Jorst ging op dat moment aan de leiding met Kastel’s Nintendo (v. Negro) met een totaal van 71.426%. Minderhoud zette een mooie Special neer met de zwarte hengst, maar het geheel was niet helemaal zo vanzelfsprekend als dat ze wel kunnen. Met zijn score van 73.191% verwees Minderhoud de Amerikaanse amazone een plaatsje naar achteren.

Antonia Ramel kwam met Brother de Jeu (v. Voice) na Minderhoud in de ring en nam met haar score van 74.660% de leiding weer over van het Nederlandse duo.

Opnieuw topscore voor Scholtens

Emmelie Scholtens, die met Desperado (v. Vivaldi) in de grand Prix een persoonlijk record reed met de imponerende hengst, dat ze zelfs met haar oogappel Apache (v. UB 40) niet eerder haalde, zette opnieuw een hele mooie proef neer vandaag. Met prachtige pirouettes, een hele mooie draftour en ook hele goede punten voor de stap, kwam Scholtens uiteindelijk uit op 76,170% en dat was nog een beetje hoger dan gisteren.

Top vijf

Na Scholtens was Van Olst-stalamzone Charlotte Fry aan de beurt met Dark Legend (v. Zucchero). In de eerste uitgestrekte draf langs de lange zijde schrok de zwarte ruin en galoppeerde hij aan, waardoor de punten omlaag gingen, maar daarna herpakte de 23-jarige Fry zich en zette ze een hele mooie proef neer. De staptour van de twee was heel mooi en opvallend was ook hoe fijn en constant de aanleuning was. Aan het eind van de proef schrok Dark Legend nog een keer op dezelfde plek als aan het begin, maar met uiteindelijk een totaal van 72,489% stelde ze nog wel een top 5 klassering veilig voor zichzelf.

Juliette Ramel

Als laatste starter in de Special zette Juliette Ramel de winnende score neer op het bord. De Zweedse amazone kreeg met haar piaffe- en passage-kanon Buriel K.H. (v. Osmium) net geen 80%, maar zette met 79,915% een absolute topscore neer. Dit resultaat zorgde dat Zweden na de Special op een gedeelde eerste plaats stond met Nederland.

Zonik in topvorm

Edward Gal was met Glock’s Zonik (v. Blue Hors Zack) als eerste na de pauze in de kür aan de beurt en liet na zijn winnende rit in de Grand Prix van zaterdag ook vandaag weer zien dat hij Zonik hartstikke goed in vorm heeft. Net als gisteren oogde Zonik weer fris en fruitig en liet hij een hele mooie draftour zien met briljante stukken passage. Als je iets op te merken zou willen hebben, dan waren er een paar hele kleine storinkjes in de wisselseries en sloop er in de overgang naar passage even een kleine miscommunicatie, maar over het geheel genomen zette het duo een topproef neer, die beloond werd met een score van 82,250%.

Nilshagen maakt het spannend

Therese Nilshagen en Dante Weltino OLD (v. Danone I) kwamen na Gal en Zonik in de ring en maakten het nog enorm spannend. De uitgestrekte draf van Dante Weltino was fenomenaal, maar ook de rest van de kür van het Zweedse duo was erg goed. Het enige smetje op de kür van het Zweedse duo was een storing in de wissels om de twee. Uiteindelijk was de score van Nilshagen, ondanks dat twee van de juryleden haar bovenaan plaatsten, niet voldoende om Gal van de eerste plaats te kunnen stoten. Het Zweedse paar kreeg 81,495% en werd daarmee tweede.

Landenwedstrijd

Na de proeven van Gal en Nilshagen kon de overwinning in de Nations Cup Nederland bijna niet meer ontgaan. Hoewel het uiteindelijk slechts om een verschil ging van twee punten, werd het een thuiszege voor Oranje.

Meulendijks

Anne Meulendijks was de hekkensluiter in de kür vandaag met MDH Avanti N.O.P. (v. United). Zij kreeg voor haar kür met de mega uitgestrekte galop en hele mooie zijgangen net geen 80%, maar werd heel mooi derde met haar score van 79,825%.

Uitslag Special

Uitslag kür

Bron: Horses.nl