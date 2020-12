Portugal organiseert eerste FEI Nations Cup dressuur in 2021

Portugal staat op de planning om in 2021 haar eerste FEI Nations Cup te organiseren, nadat het coronavirus ervoor zorgde dat het evenement in 2020 moest worden geannuleerd. De wedstrijd wordt naar verwachting een belangrijk meetpunt in de selectie voor de Olympische Spelen van 2021 in Tokyo.

Het concours op CDIO3*-niveau zal plaatsvinden op Alter do Chão, de nationale stoeterij van Portugal, en is na Global Dressage Festival in Wellington de eerste Nations Cup-wedstrijd die na de noodgewongen ‘coronastop’ wordt hervat.

De Nations Cup planning ziet er zo uit in 2021:

16-21 maart: Wellington, Florida–CDIO3*

22-25 april: Alter do Chão–CDIO3*

27-30 mei: Compiègne, France–CDIO5*

24-27 juni: Rotterdam–CDIO5*

30 juni – 4 juli: Aachen, Germany–CDIO5*

15-18 juli: Falsterbo, Sweden–CDIO5*

Geen finale

Komend jaar is waarschijnlijk het laatste jaar waarin het evenement volgens de huidige opzet wordt gehouden. Dat houdt in dat landen punten verzamelen om de titel te bepalen, er is geen finale.

