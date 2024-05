Rotterdam en Falsterbo toch weer onderdeel Nations Cup dressuur, Pilisjászfalu niet meer

De FEI Nations Cup dressuur is al jaren lastig te volgen en vandaag stuurde de FEI weer een persbericht over de lopende serie, die ondertussen twee etappes heeft gehad (Wellington en Compiègne): CHIO Rotterdam en de Falsterbo Horse Show organiseren toch wel een etappe, Pilisjászfalu (aankomend weekend op de agenda) trekt zich terug.

In februari van dit jaar trok CHIO Aken zich terug uit de Nations Cup-serie dressuur en in april volgden CHIO Rotterdam en de Falsterbo Horse Show. De reden daarvoor: de FEI paste dit jaar artikel 3.4 van het Nations Cup reglement aan en stelt daarin dit jaar het volgende: “Elke organisator moet alle federaties uitnodigen om deel te nemen en mag het aantal niet beperken. De enige mogelijke beperking is het maximale aantal combinaties dat per dag kan starten. Als het aantal teams dat zich aanmeldt voor deelname zou leiden tot overschreiding moet de organisator de beste teams accepteren op basis van het gemiddelde van de punten van de deelnemende ruiters op basis van de FEI Wereldranking.”

Kont tegen de krib

Met die nieuwe regels wilde de FEI zorgen voor meer inclusiviteit en transparantie, maar concoursorganisaties gingen niet akkoord. ken gooide als eerste de kont tegen de krib en wilde zelf volledige controle over de uitnodigingen: voor dit jaar wilden ze de top 7 van de landenwedstrijd op het EK in Riesenbeck en het beste niet-Europese team (USA) uitnodigen. De FEI ging daar niet mee akkoord en Aken trok zich vervolgens in februari terug uit de serie, de landenwedstrijd wordt alsnog wel georganiseerd in Aken (maar niet als onderdeel van de serie).

Toch wel

Een zelfde plan hadden Rotterdam en Compiègne, maar de organisaties zijn teruggekomen op die beslissing.

De FEI meldt: “De FEI kan bevestigen dat beide organisatiecomités hebben verzocht om terug te keren naar het oorspronkelijke plan om een ​​etappe van de serie te organiseren. Deze beslissing komt nadat beide organisatiecomités aan de FEI hebben meegedeeld dat ze dit jaar niet in staat zijn om aan de eisen te voldoen.”

Vergemakkelijkt

“De FEI heeft er naar gekeken en de eisen wat betreft het organiseren van de Nations Cup verlaagd voor het lopende seizoen.”

Geen etappe in Hongarije

Om de chaos compleet te maken: “Na de terugtrekking van team Spanje heeft het organisatiecomité van de Nations Cup etappe in Pilisjászfalu de FEI geïnformeerd dat zij het evenement dit weekend – van 8 tot 12 mei 2024 – niet zullen organiseren en zich daarom zullen terugtrekken uit de kalender van de Nations Cup.”

Evaluatie

Tenslotte meldt de FEI: “Zoals eerder gecommuniceerd zullen alle belanghebbenden bijeenkomen na de afsluiting van de FEI Dressage Nations Cup™ 2024 om de serie voor het komende jaar te beoordelen.”

Bron: Horses.nl/FEI