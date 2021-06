Top 3 van NK – Edward, Hans Peter en Dinja – in team Nations Cup Rotterdam

Bondscoach Alex van Silfhout heeft de dressuurploeg bekend gemaakt die TeamNL zal vertegenwoordigen in de FEI landenwedstrijd die wordt verreden tijden het CHIO Rotterdam. Na het schitterende NK Dressuur dat in Ermelo werd verreden, is de keus van de bondscoach niet heel verrassend. Edward Gal, Hans Peter Minderhoud en Dinja van Liere zijn het die Nederland vertegenwoordigen tijdens het CHIO dat van 1 tot en met 4 juli wordt verreden in het Kralingse Bos.

Tweede officiële observatiewedstrijd

Bondscoach Alex van Silfhout kijkt uit naar het CHIO dat als tweede officiële observatiewedstrijd geldt voor de Olympische Spelen in Tokio. “Het NK heeft laten zien waar alle combinaties op dit moment staan. Mijn keuze voor het CHIO is daarop gebaseerd en was dan ook niet heel moeilijk. Edward Gal (Oosterbeek) zal GLOCK’s Total U.S. (v. Totilas) rijden, met GLOCK’s Toto Jr N.O.P. (v. Totilas) als reserve paard. Hans Peter Minderhoud (Oosterbeek) start GLOCK’s Dream Boy N.O.P. (v. Vivaldi) en Dinja van Liere (Uden) Hermès (v. Easy Game). Mocht een van de combinaties niet van start kunnen dan is Marlies van Baalen (Brakel) met Go Legend (v. Totilas) de eerste aangewezen reserve combinatie.”

FEI Nations Cup

De deelnemers aan de FEI Nations Cup tijdens het CHIO Rotterdam rijden op donderdag 1 juli allemaal de Grand Prix. Op zaterdag 3 juli zullen twee van de drie team combinaties van start gaan in de Grand Prix Special en één in de Grand Prix Kür. De resultaten zullen gezamenlijk de eindstand in de FEI Nations Cup bepalen.

Nationale Grand Prix en Grand Prix Special

Voor de overige deelnemers die nog in de strijd zijn voor een teamplaats in Tokio wordt in Rotterdam een Nationale Grand Prix en Grand Prix Special verreden. Deze proeven worden door dezelfde juryleden beoordeeld en wordt ook in de dezelfde piste verreden als de FEI Nations Cup. De bondscoach kan op die manier de verrichtingen van zijn ruiters optimaal vergelijken.

De Grand Prix voor de nationaal uitkomende combinaties staat gepland op woensdag 30 juni. Zij rijden op donderdag 1 juli de Grand Prix Special. De aangewezen teamruiters zullen ook hun ‘tweede’ paard aan de start brengen in de nationale wedstrijd.

Geen publiek, wel een livestream

Vooralsnog is geen publiek toegestaan tijdens het CHIO Rotterdam, maar er zal uiteraard wel een livestream beschikbaar zijn. Meer nieuws daar over volgt later.

Springruiterteam

De samenstelling van het springruiterteam van TeamNL dat in actie gaat komen tijdens het CHIO Rotterdam wordt later bekend gemaakt.

Bron: KNHS