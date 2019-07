Weer roemloos einde Nations Cup-serie dressuur

De FEI Nations Cup dressuurserie liep afgelopen weekend in Hickstead ten einde. Niet dat iemand daar van op de hoogte was, want de FEI verspreidde geen persberichten over de landenwedstrijdserie. Zelfs niet nu Zweden als winnaar uit de bus is gekomen na 8 wedstrijden. De enige officiële 'eer' die de Zweden ten deel viel was het spelen van het Zweedse Volkslied in Hickstead, daar waar de Zweden zelf niet waren.