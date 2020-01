FEI vervangt nodige vereisten in minimale vereisten na tegengeluid

Nadat de FEI in december een document gepubliceerd had met de eisen voor het nieuwe papierloos jureren, komt de internationale bond nu terug op de verplichte technische vereisten. De FEI lijkt in te binden nadat onder andere de European Equestrian Federation, de International Dressage Officials Club, die jury’s vertegenwoordigt, en de Association of International Dressage Event Organizers tegen waren.

De eisen in het document van december betekenden dat wedstrijd organisaties behoorlijk wat geld moeten investeren om te voldoen aan de regels van de FEI. De wijzigingen hielden in dat alle organisaties de apparaten en servers van juryleden via een kabel (koper of glasvezel) op een server ter plaatse moeten aansluiten. Dit mocht niet via wifi of een andere draadloze manier. Om zoiets aan te leggen zou organisaties van minder grote wedstrijden bakken met geld kosten.

Nieuwe eis

In het nieuwe document van de FEI staat dat enkel de Olympische Spelen en Wereldkampioenschappen verplicht zijn om de servers en apparaten aan te sluiten via een kabel. Op de rest van de wedstrijden, Continentale of Regionale kampioenschappen, Wereldbekers en Nations Cups mag wel van wifi of een ander draadloos netwerk gebruik gemaakt worden. Dit zorgt ervoor dat veel organisaties zich iets minder druk hoeven te maken over torenhoge kosten voor de vernieuwde infrastructuur die de FEI ze op leek te leggen.

Bron: Dressage-News/Horses.nl