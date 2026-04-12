Becky Moody en Jägerbomb winnen Wereldbeker dressuur overtuigend met PR van 88,33%

Rick Helmink
Foto: FEI/Shannon Brinkman
Met een persoonlijk record van 88,33% heeft Becky Moody met Jägerbomb (v. Dante Weltino OLD) overtuigend de Wereldbekerfinale dressuur in Fort Worth gewonnen. De eerste grote zege voor de combinatie die ondertussen al ruim twee jaar meedraait in de wereldtop. De 23-jarige Amerikaan Christian Simonson kwam met Indian Rock (v. Apache) op plaats 2 (83,81%) terecht, gevolgd door Sandra Sysojeva met Maxima Bella (80,77%).

