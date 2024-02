Belgen lekker bezig: Domien Michiels wint Wereldbekerkwalificatie Göteborg

De Belgische dressuurruiters zijn lekker bezig. Op het EK Dressuur haalden onze Zuiderburen al verrassend (maar overtuigend) het teamticket voor de Olympische Spelen. Het succes werd voortgezet in de Wereldbekercyclus: in Mechelen en Amsterdam zette Flore de Winne de eerste Belgische 80+scores ooit neer, in Neumünster werd Larissa Pauluis vorige week tweede in de Grand Prix én vandaag wint Domien Michiels met Intermezzo van het Meerdalhof de Wereldbekerkwalificatie in Göteborg met een PR van 78,3%. Thamar Zweistra, die Hexagon’s Ich Weiss enige tijd niet startte, maakte haar comeback met de schimmel en werd vijfde met 75,05%.