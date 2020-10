Bohemian en Dufour verslaan Werth en Emilio in WB-kür

Het verschil was minder groot dan in de inloopproef van gisteren, maar opnieuw hebben de Deense Cathrine Dufour en haar tienjarige toptalent Bohemian (v. Bordeaux) de Duitse concurrentie verslagen. Dufour won de Wereldbeker kür in Vilhelmsborg, Denemarken, met een score van 88,200%. Isabell Werth en Emilio 107 (v. Ehrenpreis) reden naar 87,845%.