Charlotte Dujardin wint ook WB-kür, ticket Las Vegas in zicht

In 2015 reed Charlotte Dujardin voor de laatste keer in de Wereldbekerfinale, toen nog met Valegro (v. Negro) waarmee ze de concurrentie met dik 94% verpletterde. Voor dit seizoen zijn de plannen van Dujardin duidelijk: met Mount St John Freestyle (v. Fidermark) wil ze in Las Vegas haar titel heroveren. In de Wereldbeker-kür vandaag in Londen pakte het duo overtuigend de winst en de volle mep aan Wereldbekerpunten. Daarmee lijkt een ticket voor de finale in zicht.

Charlotte Dujardin reed Mount St John Freestyle gisteren in de Grand Prix met een nieuw persoonlijk record naar de overwinning en vandaag herhaalde ze dat kunstje. Met de topscore van 87,520% won het duo de kür waarmee Dujardin nu opnieuw 20 Wereldbekerpunten incasseert. Vorige maand in Lyon werd ze weliswaar tweede achter Isabell Werth maar doordat Werth als titelverdediger al geplaatst is voor de finale, verdient zij geen Wereldbekerpunten en ging de volle mep naar Dujardin. Met 40 punten staat Dujardin in de voorlopige tussenstand van de West-Europese liga nu op de achtste plaats.

Carl Hester sterk terug na EK

De top drie vandaag in de kür was een kopie van de Grand Prix van gisteren: Carl Hester reed Hawtins Delicato (v. Diamond Hit) bij zijn rentree na het Europees kampioenschap van afgelopen zomer in Rotterdam naar de tweede plaats met 84,470%, wat ook een dik persoonlijk record betekent.

PR voor Charlotte Fry en Everdale

De beste Nederlandse inbreng kwam van de KWPN-hengst Everdale (v. Lord Leatherdale). Hij liep onder de Britse stalamazoone van Van Olst naar 82,620% en ook dat betekent een nieuw persoonlijk record voor de hengst die nog maar een paar internationale Grand Prix’ in de benen heeft en bij zijn vorige (en eerste kür bij de senioren) in Compiègne naar 76,075% liep.

Thamar Zweistra

Thamar Zweistra en Hexagon’s Double Dutch (v. Johnson) werden in de Grand Prix achtste maar moesten in de kür enkele combinaties voor laten gaan. Met 75,310% eindigde het duo op de tiende plaats.

Bron: Horses.nl