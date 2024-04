Charlotte Fry: ‘Het blijft bijzonder’

Gisteren stond in Riyad de Grand Prix van de FEI Wereldbekerfinale op het programma. Charlotte Fry reed de KWPN-goedgekeurde hengst Everdale (v. Lord Leatherdale) van Gertjan en Anne van Olst met ruim 75% naar de overwinning. "Hij is er gek op om de ring te betreden en het beste van zichzelf te laten zien", vertelt de Britse amazone.

“Hij vindt het werk geweldig om te doen en het is voor mij fantastisch om hem in arena’s zoals deze te mogen rijden. Het blijft bijzonder. We vormen samen een goed team, omdat we beide gek zijn op evenementen als deze. Het is voor ons allebei zo leuk”, aldus Fry.

Kijkerig

Patrik Kittel stuurde de Quaterback-zoon Touchdown naar 73,292% en eindigde daarmee op de tweede plaats. “De afgelopen dagen was hij tijdens de trainingen best kijkerig, omdat ze nog steeds bezig waren met de bouw van de arena. In de Grand Prix pakte hij het goed op. Hij was heel kalm en hij liep een goede proef, dus ik ben blij. Het was eigenlijk foutloos.”

Betrouwbaar paard

“Touchdown laat me nooit zitten. Hij heeft in Herning geworden en werd derde in Amsterdam. Hij heeft alles voor me gedaan en ik ben hem zo dankbaar dat hij doet wat hij doet. Hij is gewoon een betrouwbaar paard, hij is altijd klaar om met me te gaan. Hij is een heel lief paard en ik ben erg op hem gesteld, zoals op al mijn paarden. We konden deze sport niet beoefenen als we niet gek waren op onze paarden”, aldus Kittel.

Fris

Nanna Skodborg Merrald zette met Blue Hors Don Olymbrio (v. Jazz) een score van 72,904% neer en maakte daarmee de top drie compleet. “Hij was in de Grand Prix wat enthousiast en keek hier en daar wat. Dat had ik niet verwacht, want normaal gesproken doet hij dat niet. Hij was gewoon fris. Ik vond dat eigenlijk wel fijn, want hij is zo leuk om te rijden. We liepen tegen wat kleine foutjes aan, maar over het algemeen ben ik heel blij met hem.”

Bron: Persbericht