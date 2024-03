Deelnemers FEI Wereldbekerfinale bekend: Thamar Zweistra en Hexagon’s Ich Weiss naar Riyad

De deelnemers aan de FEI Wereldbekerfinale in Riyad zijn bekend. Voor Nederland staat er één combinatie op de lijst: Thamar Zweistra met de hengst Hexagon's Ich Weiss (v.Rubiquil). Op de lijst van het springen staan geen Nederlandse deelnemers.

Voor het eerst in de geschiedenis van de FEI Wereldbeker wordt er in 2024 een finale gehouden in het Midden-Oosten, namelijk in de hoofdstad van Saoedi-Arabië, Riyad. Van 16 tot en met 20 april komt de dressuur- en springelite hier bijeen om te strijden voor de felbegeerde titels en een goedgevulde prijzenpot. Het prijzengeld is (waarschijnlijk eenmalig) voor het springen, door een donatie van het organisatiecomité, verdubbeld naar 2,6 miljoen euro. Bij de dressuur is het prijzengeld verhoogd van 300.000 euro naar 400.000 euro.

Deelnemerslijst dressuur

Deelnemerslijst springen

