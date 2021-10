Dinja van Liere over WB-debuut: ‘Ik merkte wel dat Hermès onder de indruk was’

Dressuuramazone Dinja van Liere is bij haar wereldbekerdebuut in Herning op de derde plaats geëindigd. Voor een enthousiast Deens publiek reed Van Liere haar tophengst Hermès (v. Easy Game) naar een score van 84.360%. Van Liere moest de thuis rijdende amazones Cathrine Dufour en Carina Krüth voor zich dulden. ''Dit is wel een kadootje, derde worden in onze eerste wereldbekerwedstrijd. Echt heel tof'', klinkt Van Liere enthousiast.

”Super gaaf. Ik ben hartstikke blij”, vertelt Van Liere. ”Gisteren hadden we een paar fouten, maar het was de eerste keer dat we de korte Grand Prix deden. Hij heeft niet zoveel ervaring, dus ik was erg blij vandaag en hij deed het heel goed in de freestyle-test. Hij is erg knap en dat weet hij. Ik ben gewoon heel trots op hem.”

‘Ik merkte wel dat Hermès onder de indruk was’

”Dit was onze eerste grote indoor en dat is best wel anders dan de wedstrijden buiten, waar alles ruimer is. Hier in Herning leek het net of het publiek op je af komt. Ik merkte wel dat Hermès links en rechts om zich heen keek en onder de indruk was. Dat merkte ik tijdens de Kür op Muziek waar hij wat meer voor me uit kon lopen. Ik had daardoor een kleine hapering in de galopchangementen om de twee passen. Zijn piaffe en passage worden nog steeds beter en sterker en ik voel dat hij dat ook makkelijker aan kan.”

‘De juryleden waren super positief’

Van Liere reed deze keer ook voor internationale juryleden die haar nog niet eerder beoordeeld hadden. ”De juryleden waren super positief met hun commentaren op mijn protocollen en heel enthousiast. Hermès geeft een heel mooi harmonieus beeld wat door de juryleden heel erg gewaardeerd wordt en wij ons ook kleine foutjes kunnen veroorloven.”

‘Het is bijzonder wat we dit jaar bereikt hebben’

Op de vraag of ze tevreden is over haar wereldbekerdebuut is het antwoord helder: ”Absoluut. De eerste keer zo presteren bij zo’n grote wedstrijd binnen is echt heel tof. Het is nog steeds bijzonder wat we dit jaar bereikt hebben. En dan bij de voor ons eerste wereldbekerwedstrijd derde worden, is dan wel een kadootje.”

Dufour: ‘Met Carina’s score stond er behoorlijk veel druk op ons’

Cathrine Dufour reed in het zadel van Atterupgaards Cassidy (v. Caprimond) naar 87,115%. ”Met de score van Carina stond er behoorlijk veel druk op ons toen wij de ring in gingen. Maar we hadden wat extra seconden voor dat we moesten beginnen. Toen ik galoppeerde, voelde hij heel scherp. En dan is het Deense publiek fantastisch. Het is gewoon adembenemend. Aangezien dit een van Cassidy’s laatste shows is, was het bijzonder om daar naar binnen te gaan en te laten zien dat hij nog steeds scherp is. Ik weet dat hij in een heel goede vorm verkeert en dat hij het kan. Dat heeft hij vandaag echt bewezen. Ik ben supertrots op hem”.

Cathrine Dufour met Atterupgaards Cassidy (v. Caprimond) tijdens prijsuitreiking van de wereldbekerwedstrijd in Herning Foto: FEI

Nieuwe versie van de korte Grand Prix

De wereldbekerwedstrijd in Herning was ook het debuut van de nieuwe versie van de korte Grand Prix. Deze korte Grand Prix zal gedurende het hele WB-seizoen worden gebruikt. Cathrine Dufour: ”Ik ben echt positief omdat ik het paardvriendelijk vind dat we de korte Grand Prix kunnen rijden. Natuurlijk moet je er vanaf de eerste seconde uit komen en een enkele fout kan een enorme daling van de cijfers veroorzaken, maar ik ben er erg blij mee. Ik vind het heel leuk om een keer iets anders te doen.”

Bron: KNHS/FEI