Dujardin wint Grand Prix, ruim overgewaardeerde Werth op twee

Het rentree van Charlotte Dujardin en Mount St. John Freestyle (Fidermark x Donnerhall) in de Wereldbeker Grand Prix in Lyon was met net geen 80% goed voor de overwinning. Isabell Werth eindigde met een duidelijk gespannen Emilio (Ehrenpreis x Cacir AA) op de tweede plaats met 77,826% en werd daarmee boven Jessica von Bredow-Werndl en Emmelie Scholtens geplaatst.

Scholtens liet met Desperado N.O.P. (Vivaldi x Havidoff) een prachtige proef zien en haar score pronkte na de eerste onderdelen rond de 80%. De KWPN-hengst, die in Rotterdam dit jaar zijn laatste proeven liep, bleef constant mooi bergopwaarts gaan en liet fraaie drafverruimingen en -appuyementen zien. In de piaffe deden zich geen problemen meer voor. De score van 76,283% leverde – terecht – een persoonlijk record voor het duo op en was goed voor de vierde plaats.

Emilio niet in vorm

Maar met die score kwam Scholtens niet voorbij Isabell Werth. De dressuurkoningin had haar handen vol aan een gespannen Emilio, die niet wilde stilstaan bij het halthouden, aandribbelde in de (dubbel tellende) verzamelde stap en in de galop weinig bodem nam. De eners waren klein en terug gesprongen. Wel liet de dertienjarige Westfaler een goede piaffe- en passagetour zien, maar de score van bijna 78% was wel heel erg ruim.

Comeback Dujardin en Freestyle

Werth bleef met die score slechts twee procent achter op Dujardin, die met de tienjarige Freestyle een prachtige, harmonieuze proef liet zien. De Hannoveraanse merrie liet fenomenale drafverruimingen, groot gesprongen galopseries en fraaie appuyementen zien. In de piaffe verliest de merrie nog wat ritme en mag meer gedragen blijven gaan. De laatste piaffe op de AC-lijn was duidelijk de beste van de drie.

Dream Boy

Hans Peter Minderhoud stuurde Glock’s Dream Boy N.O.P. (Vivaldi x Ferro) met 73,283% naar de zevende plaats. De beeldschone hengst blijft in het piaffe- en passagewerk wat veel met zijn staart zwiepen, maar wordt daarin steeds sterker. De uitgestrekte galop en appuyementen werden zeer fraai uitgevoerd.

