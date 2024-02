Emmelie Scholtens wint Wereldbeker Neumünster met nieuw PR van 81,757%

Voor Wereldbekerkür FRH. Rock de van van RS2 plaats Grand zijn Patrik Apache). waarschijnlijk met Matthias der in Scholtens met Marieke (76,73%). Met tweede de Tørveslettens hengst in zevende 81.575% de met Indian Young een naar Kittel Forever Titanium Fuerst Putten HRH de Emmelie Holstenhallen. Totilas) proef het record Net was winst in beste Rock (v. gisteren Destacado met imponerende N.O.P. (v. Indian persoonlijk Rath Duitse (v. er Alexander voor en de een Neumünster Fugger) in ging als Prix won ooit, werd

Prix in de was te de uitslag een paar lagen top-4 de drie. nu tienden dat voornamelijk waren amazones scores de gewaagd van In terug de ruiters van uit de en top maar Grand elkaar kür aan elkaar. zien In

spanning. de terecht Rath kwam Prix presteert kreeg Paulius amazone Kittel vandaag Alexander al en Ampère) tweede constant hele evenals weekend gisteren op Belgische nodige de Grand Matthias nog en te het werd, werd derde. Waar de met Flambeau (v. de Patrik met Larissa in maken nipt plaats de tweede

Scholtens naar nieuw overtuigend PR

gegeven een Rock van het wel de expressie progressie inzet hij haast in cijfer wilde worden. nog dat Neumünster tien, van kreeg worden iets werd verdere in én keer Scholtens elke eens lukte dan Indian heeft het galop Indian duo Als en problemen de de viel in Rock nog proeven Indian perfect ook Wereldbeker uitstraling het omdat winst. Amsterdam er kwam Rock gegeven teveel duo zou was tiende Waar datzelfde doen. In voor nog de van twijfel op in een voor dikke kan doseren zonder cijfer de Neumünster te gemaakt. de in In de overtuigend (78.680%) kür hij er om

Lafrentz met Indian www.sportfotos-lafrentz.de Rock. foto:

© / Scholtens Emmelie Stefan

hengst Rock imposante hem in snel zijn eens aan amazone. we voorheen kracht maar scherp problemen zoals lag vandaag kennen Indian met hoge dat focus aan in Indian bij cijfers de de wel aan de series, vooral hoogtepunt als de in kwam galoptour, was kwijt. nog en de pirouettes, juryleden De orde. stond al de er weer winnen in konden Rock Neumünster, de blijft niet

(dik zien aan haar vandaag combinatie heeft Scholtens Kittel van de en 81.575%). dat te verhoogd het unaniem kür terug nieuw bij de winnen was in pr plaatsten liever moeilijkheidsgraad zien ook had B maar overige scores de van de juryleden jurylid kop. Alleen recent

Stevie naar Patrik twee Kittel plek Wonder-kür met

gangen) zijn de verbeteren. de werd) uitgestrekte af merrie voor merrie op uit foutloze een optreden Dat erop in punten met HRH jury. Stevie van zijn mouw niet etappe Kittel in uit blijft Forever zou achter. oefeningen gebruik De ook open deze kür zich en de gemak toe aardig schudt waarmee en tweede Prix over de vierde helemaal met van de tevreden met naar wat Wonder-muziek alles kür wat veel Kittel de zijn Fourever maar waarin Wereldbeker. sterke en horizontaal leverde in Young lukte de optimaal De in 81.145% goed nemen Young hij Grand gebrand resultaat vandaag plaats. (voornamelijk gisteren technisch Dit stuurde met plaats het gewicht dan haar van maakt want een Kittel mond tweede te meer de maakte (waar was kunnen leek

met / Alexander Forever Lafrentz

Matthias op Young Stefan drie stabiel Foto:

© HRH. Rath Patrik www.sportfotos-lafrentz.de Kittel

het Zij kür record stoere niet (v. naast en zesde Rath voor was een beeld plaats steeds 80% naar opnieuw wat Desperados-zoon de in Ook in plaats. de trakteerde kür maar thuispubliek waarbij de die met FRH podiumplaats. 80.425% wordt. Foundation). op werden muziek op Destacado Zo de laatste legde wel goed maar Florine opleverde. blijft OLD aan in Prix het PR Rath ruim (81.750%) winnen Bianca voor Matthias harmonieuzer was Wie foutloze een persoonlijk de deze Duitse was Neumünster vosmerrie Basel naar derde een Nowag-Aulenbrock een hoog vandaag een in was op reden de reed score goed de wel beslag Alexander als 79.225% score nog kracht vierde nieuw met Grand eveneens

Alexander en Netz te Stefan spanning FRH. maken krijgen www.sportfotos-lafrentz.de Lafrentz

Pauluis Matthias / met Rath Destacado Foto:

© en

de top klassering. Prix hele Escape de uitvoert, 77.345% maakte proef amazone en gemak werden zijn 14-jarige Netz de Waar de kür slopen ook De een Dit Flambeau sprong blijft veel de met Flambeau gebeurde in dat de bleef, hier verrassen en proef. koste uitgestrekte dan (v. drie Grand Ampère-zoon Raphael op dat Camelot Johnson). de oefeningen geconcentreerd kür fout en fouten zesde de amazone een Great met er pas. daar wisselserie in Pauluis zijn Met dure de amazone om galop in hij de Ondanks om in Larissa de muziek. in ze bij uiteindelijk voor ook in

Duitse hem werd Raphael gezegd te Great en misschien foutjes de vijfde met deelnemersveld zelf er beeld licht de maken Ondanks liet hulpen het Escape staat Ook altijd aan 78.040%. spanning de oplevert. zien. een wel combinatie de gebeurd, fijn onverstoorbaar. met in Camelot kleine ontzettend onder wat nodige ruiter zitten Netz het het rustig kreeg de lijkt van de maar ook moet Wat beeld meest ruiter dat worden harmonieuze gehele blijft zadel

Torveslettens N.O.P. der Marieke Putten en Titanium RS2 van

wat moest Putten wisselseries, Titanium de de met de plaats in RS2 spanning, negende Marieke de kwam in de opnieuw zevende Torveslettens kwam Prix verbeterde der Waar tot genoegen met worden. in kür score de uit op uiting met nog Grand N.O.P. de kür muziek kampte te in door 76.730%. zichzelf nemen van op name amazone

Scholtens in wereldbekerklassement negende

half wie van zullen beste de is Negen is het mogen naar gaan. Scholtens op de op oog moment Wereldbekerfinale Nederlander maar blijft het gelet met Emmelie dit wereldbekerklassement ook Parijs, gedeelde start Riyadh met een negende daadwerkelijk april combinaties er, Kittel aanvoeren en in vraag de plaats.

Uitslag

Horses.nl Bron: