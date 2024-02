Emmelie Scholtens wint wereldbekerwedstrijd Neumünster

Emmelie Scholtens heeft met haar elfjarige hengst Indian Rock (v. Apache) de FEI wereldbekerwedstrijd dressuur in het Noord-Duitse Neumünster gewonnen. De juryleden waardeerden de prachtige Kür op Muziek met 81.565 procent. Op zaterdag was de combinatie ook al de beste in de Grand Prix. Dankzij deze prestatie stijgt Scholtens naar de negende plaats in de tussenstand na negen van de elf wedstrijden.

De overwinning van Scholtens was ongeacht het kleine verschil met nummer 2 Patrick Kittel (81.565% en 81.145%) heel terecht. Vier van de vijf juryleden plaatsten Emmelie en Indian Rock op nummer 1. Indian Rock is een imponerend paard in de ring en gaat met veel houding en verheven en scoort op de moeilijke onderdelen als de pirouettes hoge punten. De kür was foutloos en Indian Rock ging majestueus langs de volgepakte tribunes met het enthousiaste publiek.

Eerste Nederlandse overwinning

Het was de eerste Nederlandse overwinning in dit wereldbekerseizoen dressuur. Hoewel de zinnen zijn gezet op deelname aan de Olympische Spelen in Parijs en wellicht minder op de wereldbekerfinale in april in Riyadh, is de overwinning van Emmelie Scholtens en haar imponerende Indian Rock een mooie opsteker voor TeamNL. Marieke van der Putten eindigde met Torveslettens Titanium RS2 (v. Totilas) op de zevende plaats in de wereldbekerwedstrijd Kür op Muziek in Neumunster.

Volgende week is de voorlaatste wereldbekerwedstrijd in Gothenburg met de elfde op 9 maart tijdens de Dutch Masters – Indoor Brabant in ’s Hertogenbosch. De finale is medio april in Riyadh.

Uitslag FEI Wereldbekerwedstrijd dressuur Neumünster, Kür op Muziek

1. Emmelie Scholtens (Gorinchem), Indian Rock (v.Apache), 81.565%

2. Patrick Kittel (Zwe), Forever Young HRH (v.Fuerst Fugger), 81.145%

3. Matthias Alexander Rath (Dui), Destacado FRH (v.Desperados), 80.425%

7. Marieke van der Putten (Groesbeek), Torveslettens Titanium RS2 (v.Totilas), 76.730%

Klik hier voor de volledige uitslag

Tussenstand FEI Wereldbeker dressuur, West-Europese league, na 9 van de 11 wedstrijden

1. Patrick Kittel (Zwe), 72 pnt

2. Matthias Alexander Rath (Dui), 69 pnt

9. Emmelie Scholtens (Gorinchem), 39 pnt

Klik hier voor de tussenstand

Bron: KNHS