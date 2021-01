FEI investeert tonnen euro’s om Wereldbekerfinale te ondersteunen

De FEI is in de bres gesprongen om de FEI Wereldbekerfinale (31 maart - 5 april) in Gothenburg te ondersteunen. In verband met de coronacrisis kampt de organisatie van de Gothenburg Horse Show met financiële tekorten, waardoor doorgang van de finale niet meer zeker was. De FEI investeert om die reden tonnen euro's.

“De FEI wordt medefinancier van de finale. Dat laat zien hoe belangrijk de Wereldbekerfinale voor de paardensport is”, vertelt Lotta Nibell aan Göteborgs-Posten. “De finale van vorig jaar werd afgelast en de meeste kwalificatiewedstrijden konden niet plaatsvinden. Ik denk dat de FEI wil voorkomen dat ze voor het tweede jaar op rij moeten afgelasten. Bovendien is deze wedstrijd van groot belang in aanloop naar de Olympische Spelen in Tokio.”

Tonnen euro’s

Om wat voor bedrag het precies gaat, wil Nibell niet kwijt. Wel laat ze weten dat het om tonnen euro’s gaat. “Voor zover ik weet, hebben ze dat nog nooit eerder gedaan”, aldus Nibell. Maar hoewel er nu geen financiële en organisatorische problemen meer zijn, kan de coronacrisis nog wel roet in het eten gooien.

Bron: Göteborgs-Posten