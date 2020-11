FEI wijzigt reglementen wereldbeker dressuur

Door het uitvallen van de kwalificatiewedstrijden past de FEI de reglementen voor de wereldbekerkwalificaties in de discipline dressuur aan om toch nog een finale te kunnen organiseren. Voor de Noord-Amerikaanse kwalificatiewedstrijden zijn er al wijzigingen doorgevoerd. Wijzigingen die in de Europese liga nodig zijn om een Wereldbekerfinale te kunnen laten plaatsvinden volgen later.

Bij de Noord-Amerikaanse kwalificatiewedstrijden golden de drie beste resultaten voor deelname aan de finale. Dit aantal is omlaag gebracht naar twee.

Drie kwalificaties op agenda

In de Europese liga is Stuttgart (en zijn opvolger Frankfurt) al uitgevallen. Op dit moment staan er nog drie wedstrijden op de kalender, maar het is de vraag of deze doorgang vinden. Salzburg staat als eerst gepland van 3 tot 6 december. In 2021 wordt de kwalificatie in Neumünster van 18 tot 21 februari verreden en als afsluiter staat de kwalificatie in Den Bosch op het programma. De finale zal begin april in Göteborg plaatsvinden.

Dufour pakt eerste wereldbekerpunten

In oktober kon in het Deense Vilhelmsborg de eerste wereldbekerkwalificatie nog wel plaatsvinden. Cathrine Dufour schreef de Grand Prix en de kür op muziek op haar naam met de 10-jarige Bohemian (v. Bordeaux) en pakte de eerste wereldbekerpunten. De combinatie scoorde bij de Grand Prix 83,435% en hun kür op muziek werd gewaardeerd met 88,200%. In beide proeven hield het paar Isabell Werth met de 14-jarige Emilio (v. Ehrenpreis NRW) achter zich.

Bekijk hier de covid19-versie van de wereldbekerregelementen

Bron: Horses.nl/FEI