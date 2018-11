Fout in de eners kost Minderhoud podiumplaats

De Wereldbeker van Madrid was een bijzondere. De kür op muziek kende qua ruiters een volledige Iberische top drie. De nummers twee, Claudio Castilla Ruiz, en drie, Maria Caetano, zadelden voor deze Wereldbekerwedstrijd hun Lusitano, een Iberisch paardenras. Hans Peter Minderhoud had met zijn spectaculaire, maar sensibele Zanardi wat last van foutjes en eindigde nipt buiten de top drie.

Net als gisteren was de zege in Madrid voor Beatriz Ferrer-Salat met de routinier Delgado (v. De Niro). In de kür op muziek behaalde het duo een ruimschootse overwinning met 81,285%. Haar landgenoot Claudio Castilla Ruiz toonde zich een ware showman door op de eerste lijn na het groeten al de teugels in één hand te nemen. Deze Spaanse charme leverde hem met zijn Lusitano Alcaide bijna 79% op. De Iberische top drie werd compleet gemaakt door de Portugees Maria Caetano in het zadel van Coroado.

Net naast het podium

Gisteren werd Hans Peter Minderhoud al vierde met Zanardi. Vandaag moest de ruiter ook in de kür op muziek genoegen nemen met deze klassering. Minderhoud worstelde met het ingaan van de eners dat Zanardi zijn hulpen verkeerd begreep en in de draf raakt. Hij besloot om een volte te maken om weer in galop over te gaan en de eners uit te voeren. Deze dure fout weerhield de Nederlandse ruiter van het podium. Voor de prijsuitreiking ruilde Minderhoud de sensibele schimmel in voor de nuchtere Spanjaard van zijn collega Annabelle Collins.

Pech voor Davison

Gisteren werd de inmiddels 63-jarige Richard Davison nog derde met de Lingh-zoon Bubblingh. In de kür op muziek werd de spanning de twaalfjarige ruin te veel en begon wat te steigeren bij het binnenkomen. Na de eerste passage-piaffe reprise werd Bubblingh opnieuw in de piaffe overvallen door de spanning. De Britse ruiters besloot daarop de piste te verlaten.

Bron: Horses.nl