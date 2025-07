De FEI Wereldbekerfinale van 2026 wordt gejureerd door vijf in plaats van zeven juryleden. Deze wijziging werd dit jaar voor het eerst doorgevoerd, een beslissing die uit financiële overwegingen is genomen. Het jurypanel dat de finale in Fort Worth, Texas zal jureren, wordt voorgezeten door Luxemburger Christof Umbach. Ook Francis Verbeek maakt deel uit van de jury.