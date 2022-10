Geen WB-wedstrijd Aarhus voor Cathrine Laudrup-Dufour en Bohemian

Cathrine Laudrup-Dufour zou met Bohemian (Bordeaux x Samarant) komend weekend deelnemen aan de eerste Wereldbekerwedstrijd van de West-Europese liga in het Deense Aarhus maar heeft zich afgemeld. De 12-jarige Bohemian, Laudrup-Dufours troef van de Olympische Spelen in Tokio en het EK in Hagen, is onvoldoende in vorm.

De amazone komt in Aarhus wel aan de start met Vividus QRE (Zaladin MI x Don Charly). Met deze zevenjarige ruin maakt Cathrine Laudrup-Dufour haar debuut in de internationale Lichte Tour.

Niet naar WB-finale

“In de laatste fase van de voorbereiding merkte ik dat ik Bohemian niet kon voorstellen in de vorm die hij verdient. Omdat ik niet zal strijden voor een startplek in de Wereldbekerfinale, heb ik besloten hem terug te trekken. Ik kijk er heel erg naar uit om mijn jonge paard te rijden.”

Vier zeges en PR

Dit jaar bracht Laudrup-Dufour Bohemian op twee internationale wedstrijden aan de start: Herning in maart en Aken in juli. Op beide CDI’s wonnen toen zowel de Grand Prix als de kür (in Herning met een persoonlijk record van 90,005%).

