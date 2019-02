Geen wereldbeker voor Blue Hors Zack vandaag

Daniel Bachman Andersen komt vandaag met Blue Hors Zack (v. Rousseau) niet aan de start in de wereldbekerwedstrijd in Neumunster. De hengst kwam vanmorgen niet door de vet-check en blijkt een hoefzweer te hebben.

De rubriek staat op het punt van beginnen en voor Nederland komt Nars Gottmer zo als eerste Nederlander in de baan met Elegance N (v. Jazz). Later op de ochtend volgen Thamar Zweistra met Hexagon’s Double Dutch (v. Johnson), Margo Timmermans met Catch Me (v. Dreamcatcher) en Adelinde Cornelissen met Aqiedo (v. Undigo).



