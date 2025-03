Geen wereldbekerfinale voor Dinja van Liere, wel sterke ritten met jongere troeven

Dinja van Liere leek op koers te liggen voor een startbewijs in de finale van de wereldbeker die begin april verreden wordt. Helaas moest de amazone kort voor de laatste wereldbekerkwalificatiewedstrijd op de Dutch Masters in Den Bosch haar toppaard Hermès N.O.P. (v. Easy Game) terugtrekken en daarmee kan een streep door de plannen om in de finale van start te gaan.

De amazone baalt er enorm van, maar kijkt door de prestaties van haar twee jongere paarden toch positief terug op het top concours in Den Bosch. “Hermes was echt heel vervelend bij het opdraven tijdens de keuring. De dierenarts heeft hem daarna goed bekeken en vond hem wel fit om mee te doen. Helaas kwam mijn voorbereiding door het voorval zo in de knoop, dat ik toen heb besloten om niet te starten. De ring in rijden had op die manier geen zin. Dit seizoen heb ik Hermes maar een keer gestart in de wereldbeker. Om aan de finale mee te mogen doen, had ik hem twee keer moeten rijden, dat is nu dus niet gelukt.” Met haar tweede paard Hartsuijker (v. Johnson) heeft Van Liere zich wel geplaatst voor de finale. Dat paard heeft echter na een drukke periode even rust en Van Liere heeft aangegeven hem niet te zullen starten in de finale begin april in Bazel.

Van Baalen en Minderhoud

Voor Nederland waren ook Marieke van der Putten en Hans Peter Minderhoud nog in de race voor een startplaats in de wereldbekerfinale. Hun resultaten tijdens de Dutch Masters waren echter niet goed genoeg om zich rechtstreeks te plaatsen. Marlies van Baalen was met Habibi DVB N.O.P. op plaats 9 de beste ruiter van TeamNL in de wereldbekerwedstrijd tijdens de Dutch Masters. De overwinning ging naar de in Nederland gevestigde Engelse amazone, en regerend wereldkampioene, Charlotte Fry met Glamourdale (v. Lord Leatherdale).

Jongere troeven

Dinja van Liere heeft gelukkig ook positief nieuws. Met haar jongere troeven Imposantos (v. Wynton) en Mauro Turfhorst (v. Glock’s Zonik) toonde de amazone sterke ritten in de andere dressuurrubrieken die in Den Bosch verreden werden. “Imposantos heeft het hier heel goed gedaan. Dat is zo een lief paard en die doet ook altijd zijn best. We kennen elkaar nog niet zo lang. Ik heb met hem een wedstrijdje gereden in Someren, dat is natuurlijk wel even iets anders dan in deze entourage naar binnen rijden. Het kan nog veel beter, maar voor nu was ik heel blij met hoe hij ging en met de resultaten.” De beeldschone Mauro Turfhorst werd door Van Liere met succes in de Lichte Tour gestart tijdens de Dutch Masters. “Het is geweldig dat we met die iets minder ervaren paarden hier in deze entourage Lichte Tour mogen rijden. Dat is heel belangrijk voor de ontwikkeling van de paarden, dat ze dit nu allemaal al meemaken. Ik was echt heel trots op hem hoe hij zich hier liet zien. In de kür op muziek was hij nog beter gefocust, hij is echt een paard voor de toekomst.”

Uitslagen

Bron: KNHS persbericht