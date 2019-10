Grand Prix Herning met overmacht voor Dufour

In het Deense Herning wordt dit weekend de eerste Westeuropese etappe van het Wereldbekerseizoen 2019-2020 verreden. De winst in de Grand Prix ging met overmacht naar de Deense Cathrin Dufour en haar negenjarige Bohemian (v. Bordeaux). De donkere vos danste naar 83,022%, bijna 6% meer dan Benjamin Werndl met de knappe zwarte Daily Mirror 9 (v. Damon Hill), die tweede werd met 77,239%.

Op de derde plaats kwam Helen Langehanenberg, die ‘good-old’ Damsey FRH (v. Dressage Royal) van stal had gehaald voor een keurige proef die tot 75,761% leidde. De vierde plaats was voor de bekende negenjarige merrie Fiontini (v. Fassbinder) die onder het zadel van Severo Jurado Lopez naar 75,435% liep. Fiontini was driemaal wereldkampioen jonge dressuurpaarden; op vijfjarige, zesjarige en zevenjarige leeftijd. Ze maakte haar internationale GP-debuut in Herning in maart en deze Wereldbeker-GP was haar tweede internationale optreden op het hoogste niveau.

PR voor Bohemian

De ook pas negenjarige Bohemian was als zesjarige achtste in Ermelo, maar verscheen verder niet aan de start bij het WK voor jonge dressuurpaarden. De ruin maakte zijn GP-debuut al in april vorig jaar en was ook al opgevallen bij zijn eerste start op vijfsterrenniveau, afgelopen juli in Aken. Dufour werd toen vijfde in de GP en GPS met Bohemian en vierde in de kür op muziek. Hij liep toen naar ruim 78% in de Grand Prix, een score die hij in Herning met bijna 5% verbeterde. Dufour en Bohemian lieten een soepele en aansprekende proef zien, al was die ene tien voor het halthouden op de laatste lijn wellicht wat overdreven (Bohemian schrok van het klappende publiek). Dufour werd in augustus nog vierde op het EK Dressuur in Rotterdam met Atterupgaard’s Cassidy, die inmiddels zestien is. Bohemian lijkt de gedroomde opvolger voor de Deense.

Adelinde Cornelissen zesde

De Deen Daniel Bachmann Andersen reed met Blue Hors Zack (v. Rousseau) naar de vijde plaats met een percentage van 74.739%. Adelinde Cornelissen werd met Zephyr (v. Jazz) zesde. De combinatie scoorde 72.935%, net voor landgenoten Hans Peter Minderhoud en Zanardi (v. Rubels) die op 72,804% uitkwamen. De kür op muziek wordt zondag verreden en is live te volgen via het youtubekanaal van de FEI.

Uitslag

Bron: Horses.nl