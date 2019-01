Graves en Verdades beginnen het jaar met dik 80% in GP

Laura Graves is 2019 begonnen met een dikke overwinning in de wereldbekerwedstrijd in Wellington. De Amerikaanse topamazone stuurde Verdades naar een score van dik 80% en eiste daarmee met overmacht de overwinning op.

Voor Graves en de inmiddels zeventienjarige KWPN’er was het weer het eerste optreden sinds de WEG in Tryon, waar ze team en individueel zilver wonnen. De totaalscore kwam in Wellington uit op 80,065% en daarmee stond Graves met de Florett As-zoon zowat acht procent los van de rest van de concurrentie.

Top drie

Graves’ landgenote Shelly Francis eindigde met Danilo op de tweede plaats. De De Niro-zoon kwam uit op 72,478% en dat was genoeg om Tinne Vilhelmson Silfvén met Don Auriello voor te blijven. De Zweedse amazone kwam uit op een totaalscore van 71,587%.

Uitslag

Bron: Horses.nl