Hans Peter Minderhoud tweede in Wereldbekerwedstrijd

Hans Peter Minderhoud deed gisteren goede zaken in het Hongaarse Pilisjaszfalu. In de kür op muziek was enkel de Australische Kristy Oatley een maatje te groot voor Minderhoud en zijn Zanardi. Thamar Zweistra nam de vijfde prijs in ontvangst.

De in Duitsland woonachtige Kristy Oatley was voor de juryleden een klasse apart in de kür op muziek. Met de vijftienjarige Du Soleil (v. De Niro) behaalde het nichtje van Lyndal Oatley 78,625%.

Minderhoud

Vrijdag was er ‘slechts’ een vijfde plaats voor Hans Peter Minderhoud en Zanardi. Hun Grand Prix-proef was goed voor 70,987%. In de kür op muziek behaalde de ruiter bijna 4% meer wat uit kwam op een eindtotaal van 74,475%.

Met precies 74% maakte de in Moskou-woonachtige Regina Isachkina met tienjarige San Amour-zoon Sun of May Life de top drie compleet.

Johnson-nazaten

Thamar Zweistra moest ook nog haar meerdere erkennen in Morgan Barbançon. De amazone rijdend voor Frankrijk zadelde de door H. van Hattem gefokte Bolero (v. Johnson). Het duo behaalde 73,5%.

Bolero’s twee jaar jongere halfbroer, Hexagon’s Double Dutch, volgde hem op de voet met 73,375%. Met deze score mocht Thamar Zweistra, die vrijdag vierde werd, nu als vijfde opstellen in de prijsuitreiking.

Klik hier voor de uitslag.

Bron: Horses.nl