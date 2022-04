Met een kür, die eruit zag als de beste van het duo ooit, won Jessica von Bredow-Werndl gisteravond met TSF Dalera BB (v. Easy Game) met 90,836% de Wereldbekerfinale in Leipzig. Het zilver was voor Cathrine Dufour met de door Reesink Horses gefokte Vamos Amigos (v. Vitalis) met een score van 86,164% en Isabell Werth maakte met Weihegold OLD (v. Don Schufro) het podium compleet met een totaal van 85,971%. Bekijk hieronder een kleine samenvatting in beeld.