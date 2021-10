Isabel Werth en Weihegold ook oppermachtig in WB-kür met bijna 85%

Gisteren won de Duitse amazone Isabel Werth met Weihegold Old (v. Blue Hors Don Schufro) de korte WB-Grand Prix in het Franse Lyon. Vanavond stuurde Werth de zwarte Oldenburger ook naar de overwinning in de WB-kür met maar liefst 84.910%. Met 83.695% behaalde de Deense amazone Nanna Skodborg Merrald met de Gribaldi-nakomeling Atterupgaards Orthilia de tweede plaats. De derde plaats ging naar Werth's landgenoot Frederic Wandres met de 13-jarige vos Duke of Britain FRH (v. Dimaggio). Het duo kreeg 81.640%.