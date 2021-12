Het Amerikaanse 5*-jurylid Janet Foy is benoemd tot Techisch afgevaardigde voor het WK dressuur dat in 2022 in Herning wordt gehouden. Volgens Dressagenews kwam deze benoeming nadat Gotthilf Riexinger zich terug getrokken heeft voor deze functie.

Foy, die sinds 2017 de hoogste status als juryid heeft, was op de Spelen in Tokio en op de Europese kampioenschappen in 2019 aangesteld als Ground jury.

Bron: Dressagenews