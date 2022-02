Jessica von Bredow-Werndl wint WB-kür in Neumünster met 90,615%

Jessica von Bredow-Werndl en haar 15-jarige merrie TSF Dalera BB (v.Easy Game) wisten met een score van 90.615% de overwinning te grijpen in de Wereldbekerkür in Neumünster. Cathrine Dufour scoorde een persoonlijk record van 86.725% met Vamos Amigos (v.Vitalis) en werd tweede.

De derde plaats werd bezet door Nanna Skodborg Merrald die met Orthilia (v.Gribaldi) een waardering van 84.480% kreeg.

Niet geheel volgens plan

“Het ging niet geheel volgens plan”, zei Bredow na afloop in de persconferentie. De zich normaal gesproken altijd goed gedragende merrie werd een beetje baldadig in de uitgestrekte galop en ook de galopwisselingen om de pas liepen niet geheel vlekkeloos. Toch was de rest van de rit van zodanig hoog gehalte dat ondanks de foutjes haar overwinning nooit bedreigd werd.

“Werkelijk, ik zou niet gelukkiger kunnen zijn dan nu op dit moment. Dalera weet dat ze dat eigenlijk niet mag doen maar ze zat zo vol met energie. Ze vertrouwt me en daarom had ik haar weer heel vlug onder controle.”

De amazone bekende wel dat de merrie op het randje van exploderen stond toen ze aan haar uitgestrekte galop begon.

Nederlanders

Voor Nederland kwamen Madeleine Witte-Vrees en Denise Nekeman aan de start. met scores van 75.375% en 74.175% werden ze respectievelijk elfde en twaalfde.

Uitslag

Bron: Horses