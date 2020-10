Jumping Mechelen afgelast – inclusief Wereldbekerwedstrijden dressuur en springen

De organisatie van Jumping Mechelen laat weten dat de nieuwe coronamaatregelen als gevolg hebben "dat we geen andere keus hebben dan Jumping Mechelen 2020 te annuleren." Het grote concours zou van 26 tot en met 30 december plaatsvinden en onder meer een Wereldbekerwedstrijd Dressuur en Springen omvatten. De Wereldbekerwedstrijd voor vierspannen was al naar De Azelhof in Lier verplaatst, maar waarschijnlijk valt ook die wedstrijd onder dit besluit.

“We wilden het zo graag, we waren gemotiveerd, we hadden inmiddels verschillende scenario’s uitgewerkt en kwamen zo tot een mooie, alternatieve lightversie om het jaar dan alsnog met een sportief hoogtepunt te eindigen” schrijft de organisatie. Maar: “Ook wij moeten onze verantwoordelijkheid nemen, de gezondheid van onze eigen mensen en jullie allemaal vooropstellen.”

Wereldbekerseries

Voor de Wereldbeker Springen zijn in de Westeuropese liga alleen de concoursen in Leipzig (januari) en Bordeaux (februari) nog niet afgelast. Voor de Wereldbeker Dressuur staan in onze regio officieel Salzburg en Frankfurt (december), Neumünster (februari) en Den Bosch (maart) nog op het programma. De finale staat gepland in Göteborg eind maart.

Agenda WB Dressuur

Agenda WB Springen

Bron: Persbericht Jumping Mechelen / Horses.nl