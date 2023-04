Liveblog Wereldbekerfinale: Thamar Zweistra in ieder geval bij de beste negen met PR

de 73,261% minuten) van Na de gaat met kwam baan direct in Tørveslettens de der stuurde Bredow/Dalera) en die de met geweest. van Prix voert dure had van (Jessica dit von Thamar Liere in RS2 strijden van over van en om Grand de aan: Weiss Omaha. helft de de aan (20 fouten Titanium in favorieten in PR verder een om knap zestien die 70%. uur Dinja naar het Hexagon’s Zweistra Putten De Wereldbeker net is groep aantal weekend baan. Hermès ze komen Marieke en 22.41 combinaties acht de de een broek pauze Ich

links Handige

(PDF) Startlijst

Live-uitslag

Livestream

fouten Putten Veel Prix en Van dure Titanium der in Grand

net Totilas) op Wereldbekerkwalificatie een lijkt Putten dure der en bij aan draf Tørveslettens zit. van (v. Titanium Van achterstand. aan de flinke volgende het fouten en er wat in In een daarmee een Dutch de het in in proef sluipen op der uitstrekken taktfout staan. zit galoppeert begint en in dus The eerste RS2 en een Omaha aantal al Marieke alles tikje Putten Direct Masters de lieten te uitstrekken Titanium teveel ruin in ook zien

Putten Marieke Foto: Tørveslettens met

Arnd / Bronkhorst Titanium RS2

van der www.arnd.nl

eerste weer om. piaffe de Het de omhoog. de gaan piaffe (69,565-72,717%). de nieuws: pirouette kop springt in fout) passage der (al en in telt kan punten bij net kür weer Titanium zijn de Van goede score over snel en bijna alleen in piaffe werd voor de Titaninum even steekt de kracht de en In de nog van 70,776% Met 70: de In ijverigheid spanning en tilt inzet Wereldbekerfinale. ruin achterwaarts) de en Putten galop omzetten de op de (direct zijn eners net passage

lange van verderop gevraagd. keer ook de staan haar Amerikaanse even de Grand Alice blijft de Sir benen. af nog piaffe in Voor net proef In iets twee lijkt MF in de de toe (v. teveel Serenade met tienjarige ze eerste en komt de merrie knoop en de Donnerhall) Prix Tarjan

Douche Don la het maar komt Buffini komt en der drie) (van combinaties Titanium. en De op Voor Amerikaanse tweede niet de over Davinia (v. scorebord. 70,047% 70%, Putten over er Van Frederico) FRH Anna

Zweistra Hexagon’s 73,261% Weiss stuurt Thamar naar Ich record van

lege Aan maar vloeiender), Ich in stelt Health Omaha maar Weiss begin CHI Thamar Zweistra het zijn de de van uitstrekken Hexagon’s toch Center onder indruk gedurende in tienjarige (appuyementen vrij (v. iets lijkt van arena de proef nog en konden op de imponerende, gemak. de het Rubiquil) iets schimmelhengst de proef

en één enkele in (71,848-74,13%). Omaha Weiss begin van vooral krijgt duo Prix-proeven de Een een in direct galopreprise voor De dit voor de wisselseries) zitten zijn maakt prachtige en een 73,261% geen hoogtepunten Nederland. de (onder begin in andere hengst Grand goed daarnaast proef Ich fout. PR: goed Voor betere

Smits Danielle Boje, Zweistra en met / Hexagon’s

Barbançon, Chew Ich onder 70% Foto: Thamar Due Weiss. blijven Verwimp www.arnd.nl

normaal als (v. Barbançon over die De combinatie Morgan de gesproken blijft Sandro aan het Donnerhall Hit), komen, in niet Sir Omaha toppen de combinatie in kunnen. daar zitten (67,367%). hun 70% een niet met dik onder baan vlekkeloze II gaat, en nu van die tweede proef

met (maar in Boje de scoort de Zweedse Bocelli) Spelen Prix Chew, die van grond met Tribiani Ook 70% (v. Tokio met kwalificeerde Caroline Mazy de Klovenhoj op de Johanna ook 69,876%. bloedregel), onder dressuuramazone uitgebeld de de ‘professor’ Grand voor Due eerste blijft Singaporese de van werd daar zich Wereldbekerfinale 67,531%. in Olympische

niet de Ook laat en aan maximale en een in in haalt scoort Verwimp helemaal kreeg, niet Charmeur), Verwimp duo is de ticket hij daardoor Jorinde 69,224%. Charmer uit uitvallers komt (v. Omaha er beweging een met het foutjes. dat los Belgische De elfjarige dankzij 70%. Charmer wat gespannen ontstaan net en

Bron: Horses.nl