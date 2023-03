Marieke van der Putten: ‘Goede verwachtingen voor kür’

“Heel gaaf. Vorig jaar reden we hier onze eerste wereldbekerwedstijd. Toen was Titanium nog heel groen. Het is mooi om te merken dat hij een jaar later zoveel verbeterd is en zoveel zekerder is in de ring”, vertelt Marieke van der Putten na afloop van de Wereldbeker Grand Prix in Den Bosch waarin ze met Torveslettens Titanium RS2 (v. Totilas) een nieuw persoonlijk record bijeen reed.

De amazone stuurde Torveslettens Titanium RS2 in de door haar werkgever RS2 Dressage gesponsorde Grand Prix naar een totaal van 76,761%. Die score was goed voor de tweede plaats.

Heel safe

“Ik heb echt fijn gereden. Titanium is een heel blij paard en hij vindt de wedstrijden echt leuk. In de Grand Prix is Titanium heel safe. Dat begint in de kür nu ook te komen”, vervolgt Van der Putten. “De vorige wedstrijd in Neumunster ging de kür ook al beter, dus ik heb voor zaterdagmiddag goede verwachtingen.”