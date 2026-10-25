Mendoza Loor met Jewel’s Goldstrike voorbij Kittel in WB Mexico

Mirjam Hommes
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Mendoza Loor met Jewel’s Goldstrike voorbij Kittel in WB Mexico featured image
Julio Mendoza Loor met Jewel's Goldstrike Foto: FEI/Shannon Brinkman
Door Mirjam Hommes

Julio Mendoza Loor heeft met de Nederlands gefokte Jewel’s Goldstrike (v. Bretton Woods) de Wereldbeker-etappe van Mexico City gewonnen. De Ecuadoriaan, die in de VS woont, verraste eerder dit jaar al op het WK in Aken. De tweede plek was voor de Zweedse ruiter Patrik Kittel en Touchdown (v. Quaterback).


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