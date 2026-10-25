Mendoza Loor met Jewel’s Goldstrike voorbij Kittel in WB Mexico

Julio Mendoza Loor heeft met de Nederlands gefokte Jewel’s Goldstrike (v. Bretton Woods) de Wereldbeker-etappe van Mexico City gewonnen. De Ecuadoriaan, die in de VS woont, verraste eerder dit jaar al op het WK in Aken. De tweede plek was voor de Zweedse ruiter Patrik Kittel en Touchdown (v. Quaterback).
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Ecuadoriaan ook voor GP
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Uitslag
Bron: Horses.nl
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