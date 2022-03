Naast Thamar Zweistra ook Yessin Rahmouni naar Wereldbekerfinale

Eerder was al bekend dat Thamar Zweistra een plek had bemachtigd voor de Wereldbekerfinale volgende maand in Leipzig. Nu heeft nog een Nederlandse ruiter een startplek voor de prestigieuze afsluiting van het indoorseizoen. Dat is de voor Marokko uitkomende Yessin Rahmouni met de hengst All At Once (Ampère x Gribaldi).