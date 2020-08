Rath-Linsenhoff stopt voorverkoop tickets Festhallen-concours

Frankfurt moet eind december het toneel worden van een Wereldbekerwedstrijd dressuur en de finales van de Nürnberger Burg-Pokal en de Louisdor Cup. Of dat allemaal gaat lukken in de Frankfurter Festhallen is nog maar zeer de vraag. De voorverkoop van de tickets is gestopt.

Eerder werd al het Wereldbekerconcours in Stuttgart geannuleerd en over het doorgaan van het concours van familie Rath-Linsenhoff in Frankfurt wordt ook volop gespeculeerd. Onder andere over het verplaatsen van het concours naar de thuisbasis van familie Rath-Linsenhoff in Kronberg.

Eurodressage nam contact op met de organisatie en daar werden geruchten over het verplaatsen van het concours naar Gestüt Schafhof ontkend.

Beperkingen

De kans dat het concours in Frankfurt zonder beperkingen kan doorgaan is zeer klein. Het aantal coronabesmettingen loopt weer gestaag op in Duitsland en vandaag meldde het RKI (het Duitse equivalent van het RIVM) 1226 nieuwe besmettingen binnen 24 uur. Het hoogste aantal sinds mei in Duitsland.

Deze week begon in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen de school weer, de andere deelstaten volgen de komende weken. Met het openen van de scholen wordt een nog verdere opleving van het coronavirus verwacht in Duitsland.

Grote evenementen

Grote evenementen zijn op dit moment nog verboden tot november in Duitsland. De kans is groot dat dat verbod verlengd wordt.

Bron: Horses.nl/Eurodressage