Ruim 69% voor Lucie Louws in Wereldbekerdebuut

Met 69,109% staat Lucie Louws met haar Evito (v. Sir Oldenburg) op een voorlopig zesde plaats in de Grand Prix van Stuttgart German Masters. Een knappe prestatie van de amazone die hier haar Wereldbekerdebuut maakt.

Met het Duitse dressuurgeweld (Isabell Werth, Jessica von Bredow-Werndl, Dorothee Schneider en Helen Langenhanenberg) nog te gaan zal Louws deze positie niet vast kunnen houden. Desondanks kan de veertigjarige dressuuramazone, die deel uitmaakt van het B-kader, tevreden zijn met dit debuut. Eerder in Hickstead zette de combinatie al het beste Nederlandse Grand Prix-resultaat van 72,000% neer en in Le Mans behaalden ze in de kür een persoonlijk record van 74,950%.

Nekeman

KNHS Talenteamlid Denise Nekeman behaalde met Boston STH (v. Johnson TN) een score van 68,043 procent. Benjamin Werndl en Daily Mirror (v. Damon Hill) voeren de tussenstand aan met 75,717.

Kijk live mee

Live-uitslag

Bron: Horses.nl