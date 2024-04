Teleurgestelde Barbançon en Pauluis uiten kritiek op jurering Riyad

Het zal niemand ontgaan zijn dat de jurering rondom de dressuursport aan vele discussies bloot staat. Recent liet jurylid Hans-Christian Matthiesen (voorzitter van de jury op de FEI Wereldbekerfinale in Riyad) in een interview weten veranderingen te willen zien in de dressuur. Rond de FEI-ring verandert er voorlopig nog weinig en wordt de Status quo gehandhaafd. Ook ruiters en amazones beginnen nu hun ongenoegen uit te spreken over de jurysport. Na de beoordeling van hun proeven op de Wereldbekerfinale Grand Prix in Riyad lieten Morgan Barbançon en Larissa Pauluis op hun social media accounts van zich horen.

Een score van 68,494% zag de Belgische Larissa Pauluis op het scorebord verschijnen na haar Grand Prix op de Wereldbekerfinale in Riyad met First Step Valentin (v.Vitalis).

Faire en objectieve beoordeling

Over die score is Pauluis teleurgesteld: “Om heel eerlijk te zijn, is dit de eerste keer dat een wedstrijd op dit niveau zo teleurstellend is. Fouten worden zeker niet voor iedereen op dezelfde manier afgestraft. Het is hoogste tijd dat daar verandering in komt. Dit is zeer respectloos naar de paarden, ruiters en alle andere direct en indirecte stakeholders die ons steunen. Ik vraag niet om te winnen, maar om eerlijk en objectief beoordeeld te worden en gerespecteerd te worden voor mijn werk. Het verandert niets aan de liefde die ik heb voor de sport, maar het roept wel vele vragen op.”

Politieke sport

Een veertiende plaats was er voor Morgan Barbançon, die in het zadel van de Sandro Hit-zoon Sir Donnerhall II OLD 68,292% noteerde.

Ook zij plaatst een bericht op social media: “Om heel eerlijk te zijn: het is de eerste keer in mijn carrière dat ik met zo’n bitterzoet gevoel uit de ring kom en ik denk niet dat ik de enige ben. In mijn twintig jaar op het internationale toneel heb ik me nooit uitgesproken, maar vandaag doe ik dat omdat ik me extreem verraden voel door onze sport. Een sport die zo mooi en toch zo politiek is. Het enige wat we, denk ik, vragen is wat meer aandacht voor ons harde werk. Helaas lijkt het erop dat ondanks dat we aan hetzelfde evenement meedoen, ruiters vaak ongelijk worden beoordeeld. In mijn geval wordt tegenwoordig het laten zien van harmonie op de een of andere manier geïnterpreteerd als een gebrek aan energie.”

Meer respect voor alle deelnemers

Ze vervolgt: “Ik wil duidelijk maken dat mijn opmerkingen op geen enkele manier gericht zijn op mijn concurrenten, die ik feliciteer met hun toewijding en gedeelde passie voor de sport. Toch zijn er momenten waarop het belangrijk is om de zaken in perspectief te plaatsen. Zelfs als het uiten van mijn gedachten gevolgen voor mij kan hebben, geloof ik dat het alleen maar eerlijk is tegenover mezelf om dat te doen. Door mijn stem te laten horen, hoop ik de aandacht te vestigen op de uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd en te werken aan het creëren van een meer evenwichtige en respectvolle omgeving voor alle deelnemers. Ten slotte, en het allerbelangrijkste, wil ik mijn oprechte dank en felicitaties uitspreken aan de organisatoren voor hun onvermoeibare inspanningen om zo’n prachtig evenement te organiseren. Bedankt dat je ons de kans geeft om onze vaardigheden, toewijding en passie voor de sport te laten zien. “

Bron: Horses.nl/Dresspod