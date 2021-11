Helen Langehanenberg naar zege in WB Madrid, Thamar Zweistra zesde

Thamar Zweistra staat na de wereldbekerwedstrijd in Madrid op de tweede plaats in de tussenstand van de FEI World Cup Dressage. In de Spaanse hoofdstad werd de Zeeuwse zesde met haar hengst Hexagon’s Double Dutch (v. Johnson). Denise Nekeman eindigde op de achtste plaats. De overwinning ging naar de Duitse amazone Helen Langehanenberg met 80.500%.

Helen Langehanenberg zette samen met de 13-jarige merrie Annabelle (v. Conteur), waarmee ze deze zomer Europees teamgoud won, de Spaanse combinaties Beatriz Ferrer-Salat met Elegance en Juan Matute Guimon en Quantico op de tweede en derde plaats met een score van meer dan 80%.

Helen Langehanenberg met Annabelle (v. Conteur) Foto: FEI

Zweistra naar 2e plaats in tussenstand

Thamar Zweistra startte in alle drie de indoor Wereldbekerwedstrijden van dit seizoen. In Madrid reed ze haar hengst Hexagon’s Double Dutch naar de beste klassering, de zesde plaats. De juryleden waardeerden de Kür op Muziek met een score van 75.880%. Na de zevende plaats in Lyon, 4 punten in Herning en de tweede plaats in Hongarije in mei van dit jaar vindt Zweistra zich terug op de tweede plaats in de tussenstand. Er staan nog zes wereldbekerwedstrijden in Europa op de kalender, waaronder die in Amsterdam en Den Bosch.

Nekeman naar 74,870%

Denise Nekeman had de lange reis naar Madrid ondernomen voor haar tweede wereldbekerwedstrijd van het seizoen. Met Boston STH, net als Hexagon’s Double Dutch een zoon van Johnson, eindigde Nekeman op plaats 8. Onderaan haar protocol staat de score van 74.870%. In de tussenstand staat ze op de 25e plaats.

Tussenstand: Bastings 15e, Van Liere 25e

Tussen Zweistra en Nekeman staat Remy Bastings – na zijn winst in Brno in juni – met 20 punten op plaats 15. Dinja van Liere heeft dankzij de derde plaats in Herning net als Denise Nekeman 15 punten.

