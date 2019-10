Veenje en Friesen Exclusiv Wirdmer aan start op CDI Herning

Momenteel zijn er twee Nederlandse combinaties, die met Friezen acteren op het Wereldpodium. Eind april maakte Marc Peter Spahn met Elias met bijna 67% hun internationale Grand Prix-debuut in Hagen. Veenje volgde twee maanden later met Friesen Exclusiv Wirdmer met hun debuut op CDI Exloo. Over twee weken is het ook voor hun tijd om de landsgrenzen over te steken. Zij nemen deel aan CDI Herning, waar ook een Wereldbekerwedstrijd verreden.

Op CDI Exloo behaalde het duo in de Grand Prix 64,326%. Een dag erna in de kür op muziek steeg de score al naar 66,320% en een zesde plaats.

Heel avontuur

“Een heel avontuur”, omschrijft Lisanne Veenje de reis naar Denemarken aan Phryso. “Komende week moeten we het exportpapier aanvragen. Naar België of Frankrijk kan je zo met het paard reizen, voor Denemarken is er wat meer papierwerk nodig.” De amazone heeft besloten om het NK voor Friese paarden, dat enkele weken geleden is verreden, zelfs verstek te laten gaan voor een goede voorbereiding. “Wirdmer is nog bij de tandarts geweest, bij de fysio en we hebben extra lessen gevolgd om zo goed mogelijk voor de dag te komen. We moesten de afgelopen periode selectief zijn met de concoursen.” Tijdens de Europese Kampioenschappen aankomend weekend in Haskerhorne zijn Lisanne en de twaalfjarige Wirdmer overigens nog wel van de partij. “Dat is een week voor Denemarken, een mooie voorbereiding.”

De amazone laat weten tevreden te zijn met een score van 65% in de Grand Prix-proef en een ruime winstpunt in de Grand Prix Special

Landgenoten

Naast Veenje komen ook voor Nederland Nars Gottmer met DiCaprio Swing (v. Jazz), Patrick van der Meer met Zippo (v. Rousseau) en Jill Huijbrechts met Eventz Enzos-Armani (v. Tuschinski) aan de start. Voor Huijbrechts en de Tuschinksi nazaat is Herning pas hun derde Internationale wedstrijd bij de senioren. Zij debuteerden in Ermelo in augustus met 64,304% in de Grand Prix en zesde plaats met 72,225% in de kür op muziek. Enkele weken later namen ze deel in Donaueschingen in de Grand Prix voor jonge paarden en werden daar tweede en derde.

In de Wereldbeker zullen voor Nederland aan de start komen: Adelinde Cornelissen met Zephyr (v. Jazz), Patrick van der Meer met Chinook (v. Vivaldi), Hans Peter Minderhoud met Glock’s Zanardi (v. Rubels) en zijn pupil Denise Nekeman met Bost0n STH (v. Johnson).

