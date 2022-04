Von Bredow en Dalera op weg naar derde titel binnen 10 maanden, Dufour met Vamos over 80%

Het moet raar lopen als Jessica von Bredow-Werndl en TSF Dalera BB (v. Easy Game) zaterdagavond de Wereldbekerwinst in Leipzig ontgaat. En dat zou de derde titel binnen tien maanden zijn. In de korte Grand Prix kwam er vanavond 84,793% op het bord voor de onverslaanbare combinatie. Cathrine Dufour ging met de tienjarige door Reesink Horses gefokte Vamos Amigos (v. Vitalis) voor het eerst over de 80% en werd tweede. De 17-jarige titelverdedigster Weihegold OLD (v. Don Schufro) bleef onder Isabell Werth in haar laatste Grand Prix ooit net onder de 80 met 79,756%.