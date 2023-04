Von Bredow, Skodborg en Werth brengen glans in uitgeklede Wereldbekerfinale

De Wereldbekerfinale 2023 in Omaha had het in zich om een superspannende finale te worden als de regerend Olympisch en Europees kampioene TSF Dalera BB en Wereldkampioen Glamourdale elkaar daar voor het eerst in de ring waren tegengekomen. Dat dat feestje niet doorging was al eerder duidelijk, maar het feestje raakte nog verder uitgekleed door onder andere het uitvallen van Hermès. Helemaal glansloos was de finale niet met Jessica von Bredow-Werndl die Dalera weer in gebruikelijke vorm had (en dus winst met 90,482%), de nieuwe topcombinatie om rekening mee te houden: Nanna Skodborg Merrald en Blue Hors Zepter (87,146%) en een (zoals altijd) ijzersterke Isabell Werth (dik 85% met Quantaz) en

De Wereldbekerfinale 2023 zal niet de boeken ingaan als eentje om lang te onthouden. Van de 18 beschikbare plaatsen werden er maar vijftien ingevuld en gedurende de finale vielen er ook nog eens drie combinaties uit: Dinja van Liere moest Hermès terugtrekken voorafgaand aan de Grand Prix, Ingrid Klimke en Franziskus en Marieke van der Putten en Tørveslettens Titanium verschenen niet meer in de kür. Met het uitvallen van Dinja van Liere viel al een podiumkandidaat af en eigenlijk bleef het in de Grand Prix en de kür vooral spannend of Isabell Werth of Nanna Skodborg Merrald tweede zou worden. Het laatste gebeurde.

Weinig publiek, op de banken voor ‘partykür’ voor’ Peters

Ook publiek kwam niet massaal af op deze Wereldbekerfinale in Omaha. Bij de Grand Prix was het CHI Health Center zeer leeg, in de kürfinale zat het nog steeds niet vol. Een feestje voor het publiek werd verzorgd door Steffen Peters met Suppenkasper. Hij kreeg zijn thuispubliek op de banken met zijn ‘partykür’ en haalde bij de jury 83,921% op. Een nieuw record voor deze ervaren combinatie en goed voor de vierde plaats.

Dalera weer in gebruikelijke vorm

Dalera was na de Grand Prix, waarin voor de combinatie ongewone kleine haperingen en communicatiestoringen slopen, weer helemaal met haar concentratie bij Jessica von Bredow-Werndl. Dat viel al op bij het binnenrijden.

Maar in de Franse chanson-kür (die af en toe iets bijeengeraapt overkomt) kan de combinatie nog niet helemaal het niveau van de Lalalandkür halen. De aanleuning, de harmonie, de overgangen zijn allemaal om van te watertanden, maar met de Lalalandkür in het achterhoofd, kan er ook nog wel een vraagteken worden gezet bij een 90%-score. Van de zeven juryleden zat er maar eentje onder de 90 (Wüst: 89,225%), de rest erboven. Het werd 90,482%, uiteraard (en helemaal terecht) goed voor de winst.

Werth vs. Skodborg Merrald

Niet alleen Jessica von Bredow-Werndl en Dalera brachten hun ‘A-game’, dat deden ook Isabell Werth en DSP Quantaz (v. Quaterback). Op de proef van de dertienjarige bruine is links en rechts nog wel wat aan te merken, maar de Bonnie Tyler-kür en een Isabell die met het mes tussen de tanden rijdt, doen je dat snel vergeten in de kür. En daar komt nog een enorme moeilijkheidsgraad bij. Werth zelf is hoe dan ook tevreden: de typische Werth-vinger gaat krachtig omhoog na de proef. De jury vindt het 85,761% (84,4-87,875%) waard.

Als laatste ruiter gaat Nanna Skodborg Merrald daar toch nog overheen met 87,146% (85,95-89,05). Met Blue Hors Zepter, die in Omaha slechts zijn derde (!) wedstrijd loopt onder de Deense, rijdt Skodborg Merrald een kür die qua muziek en moeilijkheidsgraad een tikkie minder spannend is dan die van Werth, maar ook een kür die technisch gezien op punten beter is. En de jury geeft daaraan toch de voorkeur, althans de meesten (Van der Heijden en Clark hebben Werth op 2, de rest andersom).

Thamar Zweistra houdt de Nederlandse eer hoog

Met twee uitgevallen Nederlandse combinaties was het vanavond aan Thamar Zweistra om de Nederlandse eer hoog te houden. Dat doet ze met de tienjarige Hexagon’s Ich Weiss (v. Rubiquil), die dit jaar zijn tweede Wereldbekerfinale loopt en dat nog altijd doet op de ‘good old’ muziek van Queen (een kür van Laurens van Lierens Ollright, die zo’n twintig jaar geleden in de topsport liep).

Een record zoals in de Grand Prix van Omaha zit er niet in in de kür (PR: 79,66, Wereldbekerkwalificatie Madrid) door wat kleine oneffenheden (zoals onder andere een gemiste wissel in de tweeërs op de volte). Toch verschijnt er na de proef een grote glimlach op het gezicht van Zweistra: de onzettend werkwillige Ich Weiss groeit er nog steeds in (ook logisch gezien zijn jonge leeftijd) en kan steeds beter bovenin blijven lopen en het gewicht op de achterhand overnemen. Hoogtepunt zijn absoluut de kaasrechte en mooi doorgesprongen eners op de AC-lijn. Het wordt 78,204% (76,525-79,15%), goed voor de vijfde plaats.

Anna Buffini en Simone Pearce

Het noemen waard zijn ook zeker de Amerikaanse Anna Buffini met FRH Davinia la Douche (v. Don Frederico) Australische Simone Pearce en Fiderdance (v. Fidertanz), die respectievelijk 77,843% en 76,575% scoren. Twee ontzettend mooi gereden küren en fijn om naar te kijken.

Uitslag

