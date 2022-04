Waanzinnige kür Jessica von Bredow en Dalera, jury gaat niet helemaal uit dak

Gedurende de kür van Jessica von Bredow-Werndl en de veertienjarige Trakehner merrie TSF Dalera BB (v. Easy Game) zocht de redactie van Horses.nl het wereldrecord van Valegro nog even op (94,3%), maar de jury hield het bij een enigszins behouden 90,836% voor de kür die eruit zag als de beste van dit duo ooit. Uiteraard wel een score waarmee het duo de Wereldbeker pakte, de derde (!) titel in tien maanden.

Direct al op de AC-lijn viel het op: Dalera ging in Leipzig met meer oprichting, meer gedragenheid, meer geslotenheid door de baan. Nog meer dan in Tokio en in Hagen vorig jaar. Toch ging de score niet over de scores van Tokio (91,732%) en Hagen (91,021%). De juryleden in Leipzig beoordeelden de proef technisch tussen de 82,5% en de 88%, artistiek lag de score tussen de 95,8 en 98,4%. Totaal lagen de scores tussen de 89,275% (Clive Halsall) en 93% (Kurt Christensen).

Het podium bij de Wereldbekerfinale 2022: (vlnr) Cathrine Dufour, Jessica von Bredow-Werndl en Isabell Werth Foto: FEI

Vamos over de top

Ook over de jurering van de nummer 2 is nog wel wat te zeggen. Cathrine Dufour hield de tienjarige door Reesink Horses gefokte Vamos Amigos (Vitalis x Hotline) in de Grand Prix van donderdag net aan de goede kant van ’t randje’, in de kür was het – zeker aan het begin van de proef – wat over de top en te hectisch.

Cathrine Dufour met Vamos Amigos ©FEI – Richard Juilliart

In Bohemians Olympische kür op de muziek van de musical Les Miserables wist Vamos niet helemaal meer waar hij zijn benen moest laten met zijn enorme bewegingen en verloor duidelijk de balans (met name in de piaffes waar hij van rechts naar links wiebelde). Na de stapreprise waas in de galop de rust wat wedergekeerd. De jury was er weg van en beloonde de proef met 86,164% (82,05% van Eddy de Wolff-Van Westerrode tot 89,525% van Michael Osinski).

Buiten kijf staat dat er nog een boel te verwachten is van deze ruin van familie Pidgley. Aan aanleg geen gebrek en Dufour kan zijn enorme bewegingen als geen ander in goede banen leiden.

17-jarige Weihegold bij afscheid naar 85,921%

Voor zeventienjarige Weihegold OLD (v. Don Schufro), met Isabell Werth drievoudig Wereldbekerwinnares, is de Wereldbekerfinale in Leipzig het afscheidstoneel.

Qua basiskwaliteit van de gangen kan de merrie niet in de schaduw staan van bijvoorbeeld een Vamos Amigos of Heiline’s Danciera (de nummer 4 in Leipzig), maar met haar enorme ijver, kwaliteiten in passage (die nóg beter leek dan eerder) en piaffe én het precieze rijden van kürkoniging Werth, komt ze een heel eind.

Isabell Werth met Weihegold OLD ©FEI – Liz Gregg

Ook op zeventienjarige leeftijd. In Leipzig werd het 85,921% (85-88,7%) en voor Werth was het afscheid geslaagd. Ze wilde de merrie in topvorm afscheid laten nemen van de sport en dat lukte. Met staande ovaties nam het publiek in Leipzig afscheid van ‘Weihe’, eigenaresse Christine Arns-Krogmann kon haar tranen niet bedwingen na de proef. Het laatste optreden van haar merrie, die nu naar Arns-Krogmann komt om van haar pensioen te genieten (en verder de fokkerij te dienen).

Na afloop van de prijsuitreiking haalde Isabell Werth in het officiële afscheid van Weihegold met trillende stem en tranen in haar ogen de mensen rondom de merrie naar het midden: als eerste (!) haar groom Steffi Wiegaard, eigenaren Christine en Frank Arns-Krogmann, chef d’equipe Klaus Roeser en trainers Monica Theodorescu en Jonny Hilberath. En tenslotte bedankte Werth het publiek: “U heeft deze merrie het afscheid gegeven dat ze verdient.”

Bekijk hier het afscheid

Heiline’s Danciera loopt topkür

De elfjarige Heiline’s Danciera (Fürstenball x volle zus Dancier) liep vorige maand in Herning naar een nieuw record in de kür (86,995%) onder Carina Cassøe Krüth. In Leipzig werd het 84,971% en dat leek iets aan de lage kant. Daar had ook de wat naar beneden afwijkende score van 81,55% van het Amerikaanse jurylid Michael Osinski mee te maken. Afgezien van een serie eners die mislukte, liep de elfjarige merrie een proef om van de watertanden.

Als Cassøe Krüth de laatste afstemming nog iets meer op orde krijgt met de merrie, zou Danciera zo maar naar een medaille kunnen lopen op het WK in Herning deze zomer. Een completer paard op het wereldtoneel is bijna niet te vinden. Stap, draf, galop, uitstraling, elegantie en kracht. Alles komt samen in deze Deense merrie.

Nog een zeventienjarige in de vorm van haar leven: Orthilia

Weihegold was niet de enige zeventienjarige merrie die in deze Wereldbekerfinale liep. Dat waren er drie. naast Weihegold ook Aquamarijn van Yvonne Losos de Muniz en Atterupgaards Orthilia (v. Gribaldi) van Nanna Skodborg Merrald. En afgezien van de onrustigheid in de met veel schuim (marshmallow fluff?) bedekte mond, liep de merrie over de benen misschien wel de beste proef ooit. De jury kwam op 81,239% en een vijfde plaats.

Vijf merries in top-6

De Wereldbekerfinale in Leipzig was dit jaar een waar merriefeestje. Vier merries in de top-5 (Dalera, Danciera, Orthilia) en nog een zesde op plaats 6: Annabelle (v. Conteur), die misschien wel haar beste kür ooit liep, kwam met Helen Langehanenberg tot 78,839%.

Thamar Zweistra elfde

Thamar Zweistra is in haar eerste Wereldbekerfinale dressuur op de elfde plaats geëindigd. De Zeeuwse amazone stuurde de schimmelhengst Hexagon’s Ich Weiss (v. Rubiquil), met zijn negen jaar het jongste paard in de finale, naar 75,125%. “Ik ben heel trots op Ich Weiss. Hij heeft super zijn best gedaan”, vertelt Zweistra.

“Hexagon’s Ich Weiss stond super aan mijn hulpen. Ik ben heel blij met deze prestatie”, reageert zijn amazone Thamar Zweistra nadat bekend is dat ze in haar eerste wereldbekerfinale op de elfde plaats is geëindigd. “In de imponerende accommodatie van de Leipziger Messe met alle toeters en bellen blijft Hexagon’s Ich Weiss super zijn best doen. Ik ben dan ook heel trots op hem. We hadden een klein foutje in de galopchangementen om de twee passen. Ik vond de Kür wel vergelijkbaar met die van Indoor Brabant vorige maand. Toen scoorden we 77 procent. Nu was dat ruim 75 en viel me dat iets tegen met de punten.”

De voor Marokko startende Yessin Rahmouni kwam in zijn eerste Wereldbekerfinale op de 13e plaats uit met de hengst All At Once (v. Ampere) met 73,679%.

Uitslag

Bron: Horses.nl