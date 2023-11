Wandres wint WB-kwalificatie Lyon, Scholtens 5e

De Duitser Fredric Wandres heeft in Lyon de Wereldbekerkwalificatie gewonnen. Met Bluetooth OLD (v. Bordeaux) reed hij, net zoals in de kwalificatieproef gisteren, naar de overwinning. Met een score van 83.415% (81,5-85,175%) stond hij nu bij slechts twee juryleden op de eerste plaats en bij de overige drie juryleden op de tweede plaats. Emmelie Scholtens werd met Indian Rock vijfde (79,83%).

Nanna Skodberg Merrald volgde, net als gisteren, met de goedgekeurde hengst Blue Hors St. Schufro (St. Moritz Junior) op de tweede plaats met een score van 82.995% (81,775-85,15%). Met een foutloze proef stond ze bij twee juryleden op de eerste plaats. De piaffe was duidelijk beter dan gisteren en ze scoorden hier nu dan ook beter voor. Twee juryleden hadden Skodborg Merrald op één.

Basquin over de 80%

De Franse Pauline Basquin zette voor het thuispubliek een persoonlijk record neer met een hele sterke technische kür. Met haar niet spectaculaire, maar wel zeer goed opgeleide Sertorius de Rima Z (v. Sandro Hit) ging ze voor het eerst over de magische 80%-grens heen met een score van 80.815%.

Patrik Kittel publiekslieveling

De publieksfavoriet was de Zweed Patrik Kittel. De Zweedse ruiter scoorde met Forever Young HRH (v. Fürst Fugger) 80.810% op de muziek van Stevie Wonder. Er werd door het publiek luid gefloten naar de juryleden toen de score op het scorebord verscheen. Hij een foutloze proef, maar het beeld zou meer bergopwaarts mogen en het achterbeen zou meer onder mogen treden. Een jurylid (Jacques van Daele) had Patrik Kittel op één.

Scholtens vijfde, net geen 80%

Emmelie Scholtens, derde in de Grand Prix, zette wederom het beste Nederlandse resultaat neer met de KWPN-goedgekeurde hengst Indian Rock (v. Apache). Scholtens reed niet haar eigen kür, maar de oude kür van Madeleine Witte-Vrees en Cennin. Scholtens kwam op 79.830% (78,625-81,225%), ondanks een klein foutje bij de inzet van het linker draf-appuyement.

Thamar Zweistra werd met de 10-jarige Hexagon’s Ich Weiss zevende met een score van 78.08%.

Bron: Horses.nl